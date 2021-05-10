«اتصالات» تصدر سندات بمليار يورو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة اتصالات» عن إتمامها وبنجاح، عملية إصدار سندات بقيمة مليار يورو، لإعادة تمويل شريحة السندات المستحقة التي أصدرتها في عام 2014، لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة في «شركه اتصالات المغرب».

وأفادت المجموعة في بيان لها، أمس، بأنها أصدرت السندات على شريحتين: الأولى لفترة سبع سنوات بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 0.4%، والشريحة الثانية لفترة 12 سنة بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 1%.

وأوضحت أن قرار إعادة التمويل يهدف إلى تنويع مصادر الشركة المالية، وتمديد فترة جدولة سداد الديون القائمة، والاستفادة من تحسين كلفة التمويل، وبالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للمساهمين.

ولفتت إلى أن عملية إصدار السندات شهدت ناجحاً كبيراً، تمثل بالإقبال الشديد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاكتتاب، الذي تجاوز قيمة السندات التي أصدرتها «مجموعة اتصالات» بست مرات. ووفقاً للبيان، فإن هذا الطلب المتزايد على السندات، يعكس ثقة المستثمرين بأداء «مجموعة اتصالات»، وفي قوة محفظة أعمالها المالية، وفي تصنيفها الائتماني الذي سجل نظرة مستقبلية مستقرة «Aa3» من قبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، و«AA-/‏‏ مستقرة» من قبل «ستاندردز آند بورز غلوبل»، الذي يعتبر واحداً من أعلى التصنيفات في قطاع الاتصالات، كما يسلط هذا الطلب الضوء أيضاً على الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في اقتصاد دولة الإمارات.

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