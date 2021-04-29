موانئ أبوظبي تصدر سندات بقيمة مليار دولار أمريكي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أصدرت موانئ أبوظبي الحاصلة على تصنيف ائتماني (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش"، سندات بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 10 أعوام بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو (EMTN) والتي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، في خطوة تهدف إلى توظيف إيرادات السندات في أغراض مؤسسية عامة وإعادة تمويل ديون.

وتجاوزت مستويات الاكتتاب 4.5 أضعاف الطرح خلال فترة الذروة ، وتم تحديد تاريخ استحقاق السندات في 6 مايو 2031 مع عائد سنوي 2.500% سنويا، ومن المتوقع تسوية الاكتتاب بتاريخ 6 مايو 2021 رهنا بشروط التسوية المعمول بها.

وأدى "سيتي بنك" وبنك أبوظبي الأول دور المنسقين المشاركين العالميين للصفقة، في حين كانت بنوك "إتش إس بي سي" و"ميزوهو" و"سوسيتيه جنرال" المدراء الرئيسيين النشطين المشتركين والمحصلين المشتركين للإصدار، فيما كان "بي إن بي باريبا" و"كريدي أجريجول سي آي بي" وإس إم بي سي نيكو" المدراء الرئيسيين المساعدين المشتركين للإصدار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي ،فلاح محمد الأحبابي،أن موانئ أبوظبي حرصت منذ تأسيسها على دعم الرؤية طويلة الأجل للقيادة الرشيدة في أبوظبي، وتأدية دور محوري في النمو الذي تشهده الإمارة وفي تيسير التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الإعلان عن برنامج السندات يشكل رافداً مهماً لخطط التطوير لموانئ أبوظبي، ويعزز برامج التنويع الاقتصادي الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "نحن مسرورون بالإقبال الواسع من قبل المستثمرين الدوليين على أول إصدار لنا للسندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو (EMTN)، ما يعكس الثقة الكبيرة في رؤية قيادتنا الرشيدة والاستقرار الكبير لاقتصادنا وقدرات مؤسستنا واستراتيجيتنا على الصعيد الدولي".

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