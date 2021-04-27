«خدمات مالية.. الوعد بالخدمة» لمعالجة الشكاوى

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أطلق اتحاد مصارف الإمارات، عام 2017، مبادرة «الوعد بالخدمة» التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي يتلقاها المتعاملون مع المصارف في الدولة، عندما يتقدمون بشكوى حول منتج أو خدمة مالية معينة، ومن خلال توفير مجموعة من التوجيهات.

ووفقاً لاتحاد المصارف، فقد تم تصميم هذه المبادرة بشكل مبادئ توجيهية للمصارف الإماراتية، تُعنى بالممارسات التي عليهم اتباعها للاستجابة لشكاوى المتعاملين، وهي بمثابة دليل يحدد معايير الممارسات المصرفية الجيدة لمعالجة الشكاوى.

وأضاف الاتحاد أن الخدمة تمكّن متعاملي البنوك من تقديم شكاواهم إلى المصارف، من خلال مجموعة متنوّعة من القنوات، بما في ذلك مراكز الاتصال، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، ونماذج الشكاوى الموجودة على الإنترنت.

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