«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج صكوك بـ 500 مليون دولار لـ «دبي الإسلامي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رحبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج صكوك إضافية من الشقّ الأول بقيمة 500 مليون دولار أميركي، صادرة عن بنك دبي الإسلامي.

وأوضحت البورصة في بيان، أمس، بأن هذه الصكوك حققت أدنى معدل ربح حققه بنك خليجي على أداة إضافية من الشقّ الأول، وذلك بنسبة 3.375%، كما وصلت تغطية الاكتتاب فيها إلى 5.6 أضعاف المبلغ المستهدف، حيث بلغ سجل الطلبات ذروته عند 2.8 مليار دولار.

ويعد بنك دبي الإسلامي المُصدر الإماراتي الرائد للصكوك في «ناسداك دبي» من حيث القيمة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليارات دولار، بما فيها هذا الإدراج بقيمة 500 مليون دولار.

وتعزز هذه الصكوك، التي تم إدراجها في 19 أبريل الجاري، مكانة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم.

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