منح تراخيص لـ 589 مؤسسة فردية جديدة خلال 15 يوماً

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات المزيد من النمو، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك وفق ما تم رصده من قبل السجل الوطني الاقتصادي، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، والذي أظهر دخول 589 مؤسسة فردية إلى سوق العمل في الدولة، خلال النصف الأول من أبريل الجاري.

ويعكس النمو المتواصل في عدد التراخيص الجديدة الصادرة في الدولة، محافظة القطاعات كافة على وتيرة نشاط جيدة منذ بداية العام الجاري، ما سينعكس بآثاره الإيجابية على أداء الاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية.

ويتضح من خلال الأرقام الرسمية، أن ثلاث إمارات، هي: أبوظبي ودبي والشارقة، استحوذت على نحو 80% من أنشطة المؤسسات الفردية المرخصة في دولة الإمارات، فيما توزعت بقية النسبة على الإمارات الأخرى.

يشار الى أن المؤسسات الفردية تعد من أكثر الأشكال القانونية للشركات المرخصة في الإمارات، في حال مقارنتها ببقية الفئات الأخرى من الشركات المرخصة في الدولة، التي تشمل الشركات المساهمة العامة والخاصة، وغيرها من الأشكال القانونية الأخرى.

• %80 من أنشطة المؤسسات الفردية في الدولة تستحوذ عليها أبوظبي ودبي والشارقة.

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