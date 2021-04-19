حالات إلغاء وثيقة التأمين على المركبات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

بموجب الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، فإن للمؤمّن له أن ينهي أحكام هذه الوثيقة بإشعار كتابي يرسل إلى الشركة، سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو «الفاكس» أو باليد، أو بخطاب مسجل، وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للانهاء.

وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها، وذلك وفقاً لجدول المدد القصيرة رقم (4) بشرط ألا تكون هناك أي تعويضات دفعت للمؤمّن له أو مطالبات معلقة بشأن هذه الوثيقة أثناء فترة سريانها، وكان المؤمّن له متسبباً في الحادث، أو أن الحادث يعزى لمجهول. وتعتبر الوثيقة منتهية حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، وقيام الشركة بتعويض المؤمن له حسب أحكام هذه الوثيقة.

من جانب آخر، فإن للشركة إنهاء هذه الوثيقة شريطة وجود أسباب جدية تستوجب هذا الإنهاء أثناء سريان الوثيقة، وذلك بموجب إشعار كتابي يرسل إلى المؤمّن له، سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو «الفاكس» أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء، على آخر عنوان معروف له لدى الشركة، مع إخطار هيئة التأمين بأسباب هذا الإنهاء. وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول.

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