الموافقة على اللائحة المعدلة للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مستجدات محطة براكة للطاقة النووية، ووافق على إصدار اللائحة المعدلة للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي، والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي، حيث تحدد هذه اللائحة متطلبات التراخيص والرقابة، وتقديم التقارير لأي جهة داخل دولة الإمارات تعمل في نطاق استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الأخير، الذي استعرض أداء الهيئة في الربع الرابع من العام الماضي، ومستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات المزمع تنفيذها.

واطلع المجلس على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، إذ تمت مناقشة دور الهيئة الرقابي وبرنامج التفتيش الذي تقوم به الهيئة، حيث بدأت الوحدة الأولى للمحطة مرحلة التشغيل التجاري هذا الشهر لضمان تحقيق كل المتطلبات الرقابية.

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