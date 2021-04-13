سعيد الطاير يطلق " إطار حوكمة شركات كهرباء ومياه دبي"

المصدر: دبي - وام

أطلق سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إطار حوكمة خاصا بالشركات والمؤسسات التابعة للهيئة وذلك خلال فعالية افتراضية شارك فيها المدراء التنفيذيون في الشركات والمؤسسات المعنية إضافة إلى مسؤولي الهيئة.

تعد الهيئة من أوائل المؤسسات على مستوى الدولة التي تطلق مثل هذا الإطار الذي يهدف إلى ضمان توافق جميع أنشطة وعمليات وممارسات الشركات التابعة للهيئة مع أعلى معايير الحوكمة الفعالة ومواءمتها لإطار الحوكمة بها والمتوافق مع شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة(BSi 13500) والتي حصلت عليها الهيئة بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير.

وقال الطاير بهذه المناسبة إنه" في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي وجه بضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة ضمن منظومة العمل الحكومي تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات بما يعزز من مستويات الكفاءة والإنتاجية ويشجع الإبداع والابتكار.. وأسهم تطبيق ممارسات الحوكمة الفعالة في تحقيق الهيئة لنتائج تنافسية على المستوى العالمي وباتت الممارسات التي تطبقها مرجعا للعديد من المؤسسات حول العالم".

وأوضح أن نموذج الحوكمة في الهيئة يستند إلى أربع ركائز أساسية هي الثقة والمساءلة والشفافية والممارسات العادلة مشيرا إلى أن اعتماد "إطار حوكمة الشركات التابعة للهيئة سيعزز من عمليات اتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات في الشركات والمؤسسات التابعة للهيئة والتي تعمل في العديد من المجالات المتنوعة بما يسهم في توفير وظائف جديدة للمواطنين ويدعم قطاع الأعمال ويعزز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص ويشجع الإبداع و الابتكار و يعزز مكانة دبي منصة عالمية رائدة لجذب الاستثمارات العالمية ووجهة سياحية رئيسية بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف إلى جعلها المدينة الأفضل للحياة.

وأشار المهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن الهيئة تلتزم بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطتها وعملياتها بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير وغيرها.

و قدم علي المويجعي نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة في هيئة كهرباء ومياه دبي عرضا تقديميا حول إطار حوكمة الشركات التابعة للهيئة والذي يحدد نطاق عمل مجالس الإدارة ويسهم في دعم عمليات اتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات ويتضمن برنامجا للتقييم الذاتي لقياس مستوى نضج الحوكمة إضافة إلى تعيين سفراء للحوكمة في كل شركة من الشركات التابعة لضمان التطوير المستمر.

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