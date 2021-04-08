دبي توفر لقاحات «كــــوفيد-19» لجميع ممثلي الــدول المشـــــاركـــة فـــي «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «إكسبو 2020 دبي» يشكل بوابة الأمل للعالم في عودة الحياة إلى طبيعتها، لافتاً سموه إلى أن العالم يتطلع إلى هذا المحفل الكبير لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، ورسم خارطة طريق لمستقبل ما بعد «كوفيد-19».

حمدان بن محمد: - «(إكسبو 2020 دبي) بوابة أمل العالم في عودة الحياة إلى طبيعتها، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي لمستقبل ما بعد (كوفيد-19)». - «رؤية وتوجيهات محمد بن راشد جعلت من دبي وجهة مفضلة لأصحاب الأفكار الاستثنائية، ومركزاً عالمياً لتواصل العقول وتبادل الرؤى والأفكار». - «نتطلع إلى حشد جميع طاقاتنا المبدعة لضمان إطلاق منصة مميزة لإلهام العالم بحلول مبتكرة تدفع الجهود الإنسانية نحو مستقبل أكثر إشراقاً». - «دبي تَعِد العالم بأجندة عمل تستشرف مستقبل مختلف القطاعات، وتبحث عن حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في عالم اليوم».

ووجّه سموه خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مقر «إكسبو 2020 دبي» أمس، بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة، لضمان تجربة شاملة وآمنة لا تُنسى، وضمان تعزيز تجربة «إكسبو» بشكل أكبر، عبر منصة افتراضية لحضور فعاليات الحدث الدولي وبرامجه.

واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة، سعياً إلى تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الفقد والهدر، وتعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية. كما اعتمد استراتيجية خدمات الطب الطارئ في إمارة دبي، التي تعزز من التكامل بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى اعتماد الخطة الشاملة للتنقل المرن في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية متكاملة وصديقة للجميع، وتنفيذ مفهوم منطقة الشوارع الصديقة، وهي فكرة جديدة في دبي، تقوم على المساهمة في التقليل من استخدام المركبات، والتشجيع على استخدام وسائل النقل البديلة.

بوابة أمل

وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مقر «إكسبو 2020 دبي» أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث اعتمد المجلس حزمة قرارات ومبادرات استراتيجية تصب في تطوير الخدمات الحكومية، وفقاً لأبرز المعايير العالمية.

وأكد سموه أن «إكسبو 2020 دبي» سيشكل بوابة الأمل للعالم في عودة الحياة إلى طبيعتها، إذ يتطلع العالم إلى هذا المحفل الكبير لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، ورسم خارطة الطريق لمستقبل ما بعد «كوفيد-19».

وقال سموه إن دبي رسخت مكانتها ودورها المحوري في صناعة المستقبل، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه التي جعلت من دبي وجهةً مفضلةً لأصحاب الأفكار الاستثنائية، ومركزاً عالمياً لتواصل العقول وتبادل الرؤى والأفكار، وهو ما نتطلع إلى تجسيده خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

منصة مبدعة

وأضاف سمو ولي عهد دبي خلال ترؤس الاجتماع: «بحلول أكتوبر المقبل، ستفتح دبي والإمارات ذراعيها للعالم بأسره، لفتح آفاق جديدة من التعاون العالمي البنّاء، خلال (إكسبو 2020 دبي)، الذي سيشكل منصة حيوية مبدعة تجمع بين جماليات الفن المعماري، وأحدث التقنيات، لتوفر فرصاً فريدة للتعاون العالمي في التقنيات والابتكار والمشروعات المستقبلية، وتجسّد شعاره الرئيسي في (تواصل العقول وصنع المستقبل)، إضافة إلى موضوعاته الأخرى في الفرص والتنقل والاستدامة».

وتابع سموه: «مع احتفالنا بعام الخمسين، فإننا نتطلع إلى حشد جميع طاقاتنا المبدعة، وروح الإصرار والعزيمة والتعاون، لضمان إطلاق منصة مميزة لإلهام العالم بحلول مبتكرة، تدفع الجهود الإنسانية نحو تأسيس مستقبل أكثر إشراقاً».

وأكمل سموه قائلاً: «فيما يقف العالم على مفترق للطرق في ظل تحديات الواقع الجديد التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، فإن دبي تعد العالم بأجندة عمل تستشرف مستقبل مختلف القطاعات، وتبحث عن حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في عالم اليوم، بشكل يعكس رؤية دولة الإمارات وجهودها في تعزيز أواصر التعاون البناء بين دول العالم للتصدي للتحديات، وتحقيق التغيير الإيجابي المنشود لخلق غدٍ أفضل للإنسانية».

توفير اللقاحات

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة، لضمان تجربة شاملة وآمنة لا تُنسى، وضمان تعزيز تجربة «إكسبو» بشكل أكبر عبر منصة افتراضية لحضور فعاليات الحدث الدولي وبرامجه.

وشدد سموه على أن موقع الحدث يركز على تحقيق الاستدامة وحماية البيئة، لجعل «إكسبو 2020 دبي» النسخة الأكثر استدامة في تاريخ الحدث الدولي الذي يمتد لأكثر من 160 عاماً، علاوة على تبني أحدث تقنيات البنى التحتية، ما يجعله تجسيداً حقيقياً لما يمكن أن تبدو عليه مدن المستقبل الذكية.

الطب الطارئ

إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، استراتيجية خدمات الطب الطارئ في إمارة دبي، والتي تعزز من التكامل بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص، في ما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمعايير عالمية تحقق التكاملية وتوفر الخدمة للجميع، لضمان أقصى درجات الجاهزية والمرونة للتصدي للأزمات والكوارث الصحية من خلال التنسيق والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تطوير خطة خاصة لتعزيز ورفع جاهزية خدمات الطب الطارئ أثناء فعاليات معرض «إكسبو 2021 دبي»، لضمان تجربة استثنائية لمرضى الطب الطارئ، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وبكلفة مناسبة من خلال إدخال تقنيات وحلول مبتكرة لتحسين خدمات الطب الطارئ بالإمارة من خلال الربط اللحظي لبيانات المصابين من موقع الإصابة، مع أنظمة الملفات الطبية الموحدة في المستشفيات.

وتستند الاستراتيجية إلى عدد من البرامج والخطط المبتكرة، لتعزيز وتطوير الأداء بالاعتماد على سياسات ومعايير داعمة ومحفزة تنمي القدرات في مجال الطب الطارئ، وتعزز من تبادل المهارات المستقبلية، لضمان تقديم خدمات عالية المستوى تواكب أحدث الابتكارات عالمياً.

التنقل المرن

كما اعتمد المجلس التنفيذي الخطة الشاملة للتنقل المرن في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية متكاملة وصديقة للجميع، من خلال توفير عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات، إضافة إلى تنفيذ مفهوم منطقة الشوارع الصديقة، وهي فكرة جديدة في إمارة دبي تقوم على المساهمة في التقليل من استخدام المركبات، والتشجيع على استخدام وسائل النقل البديلة، بشكل يسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية، ويسهل من عملية الوصول إلى مناطق الجذب.

كما تسهم الخطة في تطوير معايير ومتطلبات وسائل النقل المختلفة من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، مع مراعاة كونه صديقاً لأصحاب الهمم، وتوفير بيئة مناسبة تتواءم ومتطلباتهم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وصولاً إلى نسبة 23% لاستخدام وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك لعام 2025.

وستخدم الخطة على المدى القصير أكثر من 1.5 مليون نسمة، ما نسبته 40% من سكان الإمارة، على أن يتم استكمال النسبة خلال السنوات المقبلة، ومضاعفة عدد ممرات المشاة المرتفعة، ووسائل تخفيف السرعة.

نقاط قوة

تحدد استراتيجية الأمن الغذائي نقاط القوة لدبي، إذ تتمتع الإمارة ببنية تحتية قوية، وموقع جغرافي كمركز لوجستي متميز يتمثل بوجود 78 ميناء في ست قارات و35 مكتباً دولياً، تمثل قنوات تواصل وثيقة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تنوع كبير في الدول المصدرة للأغذية إلى دولة الإمارات، ووجود عدد ملحوظ من المزارع في الإمارة، ما أسهم في وجود سوق محلية لبعض المنتجات ذات الإنتاج الجيد للمواد الأساسية مثل اللحم والحليب، وغيرها من المنتجات الأساسية للأفراد.

السلع المهمة

ركزت استراتيجية الأمن الغذائي لدبي على تحديد السلع المهمة، بناء على معايير أساسية تمثلت في السلع ذات القيمة الغذائية العالية، وتقدم وجبة صحية ومتكاملة لكل أفراد المجتمع، إضافة إلى أهمية السلعة بالنسبة للمستهلكين، واختيار السلع ذات الطلب والاستهلاك العالي والمستمر، وتحقيق التوازن بين عدد السلع والاحتياجات الأساسية للمستهلك، واختيار السلع التي لا يتوافر لها بديل وتستخدم كمادة أولية لإنتاج أطعمة أخرى، وأخيراً وجود احتمال لعدم توافر السلعة بسبب الاعتماد على الاستيراد أو احتمالية انخفاض الإنتاج المحلي.

اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي لدبي

اعتمد المجلس التنفيذي، خلال الاجتماع، استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة، التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، سعياً إلى تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الفقد والهدر، وتعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية، فضلاً عن تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news