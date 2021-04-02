«أبوظبي العالمي» يصدر إطاراً تنظيمياً جديداً لخدمات التكنولوجيا المالية للطرف الثالث

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي إطار عمل تنظيمي، للتفويض والإشراف على شركات التكنولوجيا المالية، التي تزود الخدمات كطرف ثالث لعملائها من المؤسسات المالية.

ويعمل مزوّدو الخدمات عادة كطرف ثالث ووسطاء بين العملاء والمؤسسات المالية، التي تقدم خدمات لمساعدة العملاء تمكنهم من إدارة واستخدام بياناتهم الخاصة بشكل أكثر فاعلية عند إجراء التعاملات المالية.

وسيعزز الإطار الجديد من كيفية إدارة الشؤون المالية الشخصية، من خلال تركيز أنشطة مزوّدي الخدمات التكنولوجية كطرف ثالث، الخاضعة للتنظيم، على إتاحة الوصول إلى فئات معينة من بيانات العملاء ومعالجتها ونقلها ضمن المتطلبات التنظيمية لخدمات التكنولوجيا المالية للطرف الثالث، التي تختص بحماية البيانات وخصوصية البيانات، وكيفية سير الأعمال ومخاطر التكنولوجيا، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومع إصدار إطار العمل الجديد، بات بإمكان مزوّدي خدمات التكنولوجيا المالية، كطرف ثالث، العمل مع المؤسسات المالية بطريقة فاعلة ومحمية، تسهل تعاملات العملاء مع مراعاة حماية بياناتهم.

كما سيوفر إطار العمل الجديد أيضاً أساساً لدعم نمو التمويل المفتوح، مع استمرار التركيز على منح العملاء والشركات مزيداً من التحكم في ما يخص بياناتهم المالية، بما فيها الاستثمار والمنتجات المالية الأخرى.

ويأتي الإطار ضمن جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة، لتطوير بيئة أعمال متكاملة للتكنولوجيا المالية تدعم الابتكار وتطوير نماذج جديدة لتقديم الخدمات المالية.

وسيسهم الإطار الجديد في تلبية احتياجات مجموعة واسعة من خدمات التكنولوجيا المالية، التي تخضع لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية.

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