إرشادات لحماية البطاقات البنكية عند الدفع

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أصبح كثير من المتعاملين يستخدمون البطاقات البنكية للدفع عند الشراء من منصات التجارة الإلكترونية، أو من المتاجر التقليدية عبر تمرير البطاقة في أجهزة قراءة البطاقات الذكية الموجودة لدى المتاجر والمحال، التي تتم مشاركتها مع مزوّدي الخدمات. لذلك تعمل البنوك على توفير أقصى درجات الأمان لبيانات البطاقة.

وحدّد بنك الإمارات دبي الوطني إرشادات عامة لحماية البطاقة البنكية، منها عدم ذكر رقم البطاقة عبر الهاتف أو إرساله من خلال الإنترنت، وعدم مشاركة رقم التعريف الشخصي (PIN) مع أي شخص أو كتابته، والتحقق من البطاقة عند إعادتها بعد أي عملية شراء.

معلومات حساسة

وأكد بنك الإمارات دبي الوطني أنه مع استمرار ازدياد أهمية بيانات البطاقات البنكية، سيواصل المخترقون الإلكترونيون البحث عن طرق جديدة وماكرة للوصول إلى تلك الأصول الرقمية وكشفها.

وأشار إلى أن العالم شهد خروقات بيانات معلنة لم تكن بمجملها من مخترقين ماكرين، بل كانت نتيجة الاستخدامات غير الأخلاقية للمعلومات الحساسة، التي تمت عن طريق سرقة وانتحال الهوية.

وبيّن البنك أنه أصبح بإمكان المخترقين (قراصنة المعلومات) انتحال شكل البطاقة وسرقة هوية حامل البطاقة، ثم استخدام البطاقة، لافتاً إلى أن خسائر عمليات الاحتيال التي تتكبدها البنوك والتجار على جميع بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقاً كبيرة جداً.

حماية معيارية

وذكر «الإمارات دبي الوطني» أن المصرف المركزي طلب من جميع المؤسسات المالية والبنوك الامتثال لقوانين «الحماية المعيارية للبيانات في قطاع بطاقات الدفع» (PCI DSS) من أجل الحد من الانتهاكات التي تؤدي إلى هجمات احتيالية، وبالتالي سحب الأموال التي كان ولايزال لها عواقب مالية وخيمة.

نصائح عامة

وقدم بنك الإمارات دبي الوطني نصائح وإرشادات عامة لحماية البطاقة البنكية، تتمثل في ما يلي:

- عدم ذكر رقم البطاقة عبر الهاتف أو إرساله من خلال الإنترنت.

- حماية رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص، وعدم مشاركته مع أي شخص أو كتابته، وإنما حفظه دائماً.

- من المهم معرفة أن البنوك لن تتصل أبداً بالمتعامل من أجل تزويدها بمعلومات شخصية، مثل رقم البطاقة الائتمانية، أو تاريخ انتهاء صلاحتها، أو رقم التعريف الشخصي، أو رقم الأمان الموجود على الجهة الخلفية للبطاقة.

- عدم ترك البطاقة من دون رقابة، سواء في السيارة أو العمل.

- التحقق من البطاقة عند إعادتها بعد أي عملية شراء.

- تفعيل ميزة كلمة المرور وخاصية «مسح بيانات الهاتف عن بُعد» المتوافرة على الهواتف المتحركة.

- التأكد دائماً، وبانتظام، من تحديث نظام التشغيل الخاص بالهواتف.

- تجنب تنزيل البرامج أو التطبيقات من مصادر مشبوهة (مثل مواقع التصيد والمواقع الإلكترونية غير الموثوق بها).

- استخدام كلمة مرور قوية تجمع بين الأحرف والأرقام وتغييرها بانتظام.

- عند السفر، احمل البطاقة معك، أو تأكد من وجودها في مكان آمن.

تقليل مخاطر استنساخ البطاقة

أوضح بنك الإمارات دبي الوطني أنه لتجنب اختراق البطاقة البنكية في حال استخدامها للدفع عبر جهاز قراءة البطاقات الذكي، فإنه يجب على المتعامل إدخال طرف شريحة البطاقة أولاً، فإذا تعذر على الجهاز قراءة الشريحة، سيُطلب منه تمرير البطاقة، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة، سيتجنب عملية تمرير بطاقته دون داعٍ، وبالتالي تقليل مخاطر أن يتم استنساخ البطاقة.

• البنوك تعمل على توفير أقصى درجات الأمان لبيانات البطاقة.

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