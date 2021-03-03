«اتصالات» و«دو» تخضعان شراء الأجهزة والخدمات للتقييم الائتماني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انضمت كل من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إلى قائمة المشتركين في خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن شركتي الاتصالات، ستستخدمان التقييم الائتماني من «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» خلال عمليات تقييم طلبات خدمات الدفع الآجل، أو شراء الأجهزة، وذلك من أجل تقييم قدرة الفرد أو الشركة على سداد المدفوعات المستقبلية، بناءً على أنماط المدفوعات السابقة.

جمع المعلومات

ولفت البيان إلى أن «اتصالات» و«دو» من أكبر الشركات في الدولة التي تزود المعلومات لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» عن الفواتير المستحقة وتواريخ السداد بشكل منتظم للأفراد والشركات في دولة الإمارات، إذ تجمع شركة الاتحاد، المعلومات الائتمانية من البنوك، وشركات التمويل، وشركات الاتصالات، وشركات المياه والكهرباء، والمحاكم، بهدف إضافة المزيد من الدقة والشمولية للتقارير الائتمانية والتحليلية التي تصدرها.

الفواتير المستحقة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، إن البنوك وشركات التمويل في الدولة تحلل التقرير والتقييم الائتماني، قبل الموافقة على طلبات القروض أو البطاقات الائتمانية.

وأكد أن تزويد كل من «اتصالات» و«دو»، «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، بمعلومات عن دفع الفواتير المستحقة، يُحتّم على الأفراد والشركات الالتزام بسداد الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة وتجنب التعثر، حيث إن أنماط سداد المستحقات المتعلقة بالخدمات المقدمة من شركات الاتصالات ستظهر في التقرير الائتماني، وستؤثر في الجدارة الائتمانية للشخص، وإمكانية حصوله، أو الاستفادة من الخدمات والمنتجات التفضيلية التي تقدمها شركات الاتصالات.

أفضل الممارسات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن «دو» تواصل التزامها بتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر جميع قطاعات أعمالها التشغيلية.

وأضاف: «ستتيح لنا خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الحصول على رؤى أوضح في ما يتعلق بالبيانات الرئيسة، ما يساعدنا على الحد من المخاطر، لتعزيز حماية المساهمين، والمتعاملين، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «اتصالات» تسعى جاهدة باستمرار إلى حماية المتعاملين معها من خلال اتباع أفضل الممارسات الدولية للحفاظ على كفاءة الأعمال والنماذج التشغيلية، إضافة إلى توفير القيمة المضافة على المدى الطويل للمساهمين.

وأكد أن هذه الخطوة تؤكد التزام «اتصالات» بالإدارة المستدامة لتوقعات جميع المساهمين والمتعاملين عبر مختلف القطاعات.

9 ملايين فرد و600 ألف شركة

عملت شركتا الاتصالات «دو» و«اتصالات» مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على مدار السنوات الأربع الماضية. وأصبحتا ضمن قائمة مزودي المعلومات للشركة، التي تضم حالياً 78 مزوداً.

ويسهم إضافتهما إلى قائمة مزودي المعلومات في تعزيز قاعدة بيانات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لتشمل تسعة ملايين فرد و600 ألف شركة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news