«مجموعة عمل التمويل» تُعد دليلين حول الإصدار والاستثمار المُستدامين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت «مجموعة عمل التمويل المستدام» في دبي، أمس، دليلين تعريفيين شاملين حول «التمويل المستدام»، الأول «دليل الإصدار المستدام»، والثاني: «دليل الاستثمار المستدام»، وذلك بهدف نشر أفضل الممارسات ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وإلقاء الضوء على الانعكاسات الإيجابية والفرص التي يوفرها تطبيق تلك الممارسات.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن ذلك يأتي في إطار الجهود الحثيثة لترسيخ مكانة دبي في قيادة الجهود الرامية إلى التوسع في تطبيق الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الإمارات والمنطقة عموماً.

وأوضح البيان أنه تم إطلاق الدليلين الجديدين خلال أعمال الحلقة النقاشية الافتراضية، التي نظمتها المجموعة حول التمويل المستدام، لافتاً إلى أن «دليل الإصدار المستدام» يتناول بالتفصيل الخطوات المتصلة بإصدار مختلف فئات الأوراق المالية من السندات والصكوك والأسهم، وغيرها من المنتجات المالية المُلبية لمتطلبات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

بدوره، يُبرز «دليل الاستثمار المستدام» الفرص المتزايدة التي توفرها الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز والشركات العاملة من خلاله، يحتلان مكانة رائدة في مجال التمويل المستدام، إذ تستلهم 60% منها مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، عند اتخاذ القرارات المتصلة بالتمويل، وغيره من الأنشطة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن السركال، إن السوق يسعى إلى صدارة أسواق المال المستدامة على المستوى الإقليمي بحلول عام 2025، لافتاً إلى التعاون في هذا الصدد مع العديد من المؤسسات لنشر أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بين المتعاملين في السوق خصوصاً، والقطاع المالي في دبي عموماً.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد علي، إن «ناسداك دبي» تتصدر المشهد الإقليمي على صعيد إدراج الأوراق المالية الخضراء والمُراعية لمبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وأضاف: «تصل القيمة الإجمالية لتلك الإدراجات إلى 7.75 مليارات دولار من خلال تسعة إدراجات للصكوك والسندات».

مجموعة عمل التمويل المستدام

تضم مجموعة عمل التمويل المستدام: «أرامكس»، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مركز دبي المالي العالمي، بنك دبي الإسلامي، سوق دبي المالي، «موانئ دبي العالمية»، بنك الإمارات دبي الوطني، شركة بترول دبي الوطنية، «حوكمة»، بنك «إتش إس بي سي»، «ماجد الفطيم»، بورصة ناسداك دبي، «سوسيتيه جينرال»، و«ستاندرد تشارترد وزيوريخ».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news