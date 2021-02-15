خالد بن محمد بن زايد يلتقي مؤسسي شركات في «Hub71»

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71»، التي تحتفل بانضمام أكثر من 100 شركة ناشئة إليها خلال أقل من عامين من إطلاقها.

والتقى سموه خلال الزيارة مؤسسي الشركات الناشئة، واطلع على تجاربهم في تأسيس شركاتهم الرائدة، كما ناقش الخطط المستقبلية لتنمية وتطوير المنظومة لتستقطب رواد الأعمال المبتكرين في قطاعات التكنولوجيا ذات الأولوية في الإمارة، وخطط «Hub71» للشراكات الإقليمية والعالمية، كمنصة فريدة من نوعها في مجتمع التكنولوجيا العالمي.

وتعكس منظومة «Hub71»، التي تعد مبادرة رائدة لبرنامج «غداً 21»، التزام إمارة أبوظبي باحتضان مبادرات الابتكار التكنولوجي، ومساعدة أصحابها على تأسيس شركاتهم، وتحقيق النمو، وتعزيز مجتمع تكنولوجي مزدهر وحيوي عبر إقامة الشراكات التي تجمع بين عوامل التمكين الرئيسة، ومساعدة الشركات الناشئة العالمية على تأمين مصادر رأس المال، والتوسع في أسواق جديدة خارج أبوظبي.

وارتفع عدد الشركات الناشئة التي جذبتها المنصة منذ يناير 2020 من 35 شركة إلى 102 شركة، محققة بذلك زيادة قدرها 191% في عام واحد فقط، في وقت باتت فيه المنصة الآن تضم شركات من إسرائيل، كوريا الجنوبية، التشيك، ونيجيريا، التي انضمت في ديسمبر 2020.

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