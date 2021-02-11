حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد أرست أسساً راسخة لتفوّق دبي كأفضل موقع للاستثمار في المنطقة والعالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرست أسساً راسخة لتفوق دبي كأفضل موقع للاستثمار في المنطقة والعالم»، معرباً سموه عن سعادته بالإنجازات الجديدة، التي حققتها الإمارة ضمن مؤشر «مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2022»، والتي تؤكد صدارة دبي الإقليمية وتفوقها العالمي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولي عهد دبي: - «جاهزية وتكامل بيئة دبي الاستثمارية، وضعتها في صدارة الوجهات العالمية الموثوقة من المستثمرين». - «تعزيز المقومات الاستراتيجية وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، من أهم أولويات الفترة المقبلة». - «احتفاظ دبي بثقة المستثمرين هدف استراتيجي، وأولوية نواصل تحقيقها رغم التحديات العالمية المحيطة».

وجاءت دبي بالمركز الثالث في الترتيب العام للمؤشر على مستوى العالم، والمركز الثاني في ترتيب المؤشر الفرعي فئة المدن الرئيسة، بحسب تقرير الفائزين الذي أصدرته «إف دي آي إنتليجينس»، المتخصصة في شؤون الاستثمار الأجنبي حول العالم، والتابعة لمؤسسة «الفايننشال تايمز».

وأكد سمو ولي عهد دبي أن «جاهزية وتكامل بيئة دبي الاستثمارية، بما تضمه من بنية تحتية صلبة وناعمة ورقمية، وتعد ضمن الأفضل على مستوى العالم، وضعتها في صدارة الوجهات العالمية الموثوقة من المستثمرين»، مشيراً سموه إلى أن تعزيز المقومات الاستراتيجية لبيئة الاستثمار في إمارة دبي، وتحويل التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة إلى فرص حقيقية للاستثمار المؤثر في التنمية المستدامة، أمران يعدان من أهم أولويات الفترة المقبلة، وموجهاً سموه بمواصلة العمل على تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز المكانة الريادية للإمارة ضمن مؤشرات الاستثمار الأجنبي العالمية، بما يعزز استقطاب الشركات العالمية والناشئة، التي تبحث عن بيئة استثمارية متكاملة تعزز نجاح ونمو وتوسُّع أعمالها إقليمياً وعالمياً.

مركز عالمي

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. دبي تؤكد مجدداً تفوقها كمركز استثماري عالمي.. بتحقيق المركز الثالث في الترتيب العام على مستوى العالم، والثاني في المؤشر الفرعي لفئة المدن الرئيسية ضمن مؤشر (مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر)، الصادر عن (إف دي آي إنتليجينس)».

وأضاف سموه: «احتفاظ دبي بثقة المستثمرين، وتنميتها بترسيخ شراكات ناجحة مع المجتمع الاستثماري العالمي، وبتعزيز جاهزيتها الاقتصادية وتكامل عناصر بيئتها الاستثمارية.. هدف استراتيجي وأولوية نواصل تحقيقها رغم التحديات العالمية المحيطة.. لتبقى دبي دائماً الوجهة الأفضل للأعمال والاستثمار».

وتابع سموه: «نثمّن كل الجهود المخلصة التي تقف وراء إنجازات دبي المتلاحقة، حتى في أوقات يشهد فيها العالم تحديات صعبة وظروفاً استثنائية.. فبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، والكفاءة العالية للبنية التحتية في دبي، ومرونة بيئتها التشريعية مع إصرارنا على النجاح.. سنبقى مستمرين في مسيرة التميز».

رؤية استباقية

وأكد مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، أن «الإنجاز المتمثل في تصدُّر إمارة دبي إقليمياً، وتفوقها العالمي في مؤشر (مدن المستقبل العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2022) الصادر عن مؤسسة «الفايننشال تايمز»، يعكسان الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بسرعة الاستجابة للمستجدات العالمية، ما جعل دبي من أهم وجهات الاستثمار العالمية وعزز ريادتها وجاهزيتها للمستقبل».

وأوضح القمزي أن «اقتصاد دبي يتمتع بمستويات عالية من المرونة والتنوع، وسرعة التكيف مع المتغيرات والقدرة على مواجهة التحديات، فضلاً عن العوامل الأساسية الأخرى، مثل البنية التحتية والتشريعية، وسهولة ممارسة الأعمال ومرونتها لمواكبة التحولات، وتهيئة أفضل بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين»، لافتاً إلى أن التصنيف المتقدم لإمارة دبي في الجاهزية للمستقبل، سيعزز من جذب الاستثمارات المؤثرة في التنمية المستدامة بالمرحلة المقبلة، خصوصاً في قطاعات الغذاء والزراعة والصحة والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات الصناعة والتجارة والأعمال اللوجستية.

وجهة عالمية

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، فهد القرقاوي، أن «إمارة دبي حافظت على موقع متقدم ضمن الـ10 الكبار في مؤشرات أفضل وجهات الاستثمار العالمية، على مدار السنوات الخمس الأخيرة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي رسخت مكانة دبي وجهةً عالميةً مفضلةً للاستثمار الأجنبي المباشر»، مشيراً إلى أهمية الإنجازات الجديدة التي حققتها دبي ضمن مؤشر «مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2022»، وتؤكد تفوق الإمارة وجاهزيتها للمستقبل، وثقة مجتمع المستثمرين عالمياً، من خلال التحليل الشامل لبيئتها الاستثمارية من خلال البيانات والمقارنات المرجعية.

وأوضح القرقاوي أن المؤشر الصادر عن مؤسسة «الفايننشال تايمز»، يعتمد بيانات مؤشر «إف دي آي ماركتس»، الذي يرصد بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، وتقارير مؤشر «إف دي آي بنشمارك» الذي يحدد أفضل مواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم عن طريق المقارنات المرجعية، بالإضافة إلى الدراسة الاستقصائية التي قدمتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار للجنة التحكيم، مشيراً إلى أن تقرير نتائج مؤشر «مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2022»، أوضح نجاح خطة دبي 2021، في تعزيز مكانة الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.

صدارة الوجهات

وأكد القرقاوي، أن دبي أصبحت في صدارة وجهات الاستثمار العالمية الأكثر جاهزية ومرونة، بفضل التطوير المستمر لبيئة الاستثمار بالإمارة، والقدرات الفائقة التي أظهرتها في إدارة جائحة (كوفيد-19) صحياً واقتصادياً، بما يدعم جهود تعافي ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجاوز التحديات الراهنة، وينعكس في صعود الإمارة في الترتيب العام للمؤشر من المركز السادس إلى المركز الثالث بعد سنغافورة ولندن، لتؤكد بذلك تفوقها عالمياً.

وأوضح أن دبي تُصنّف خارج إطار المدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة، في تصنيف عالمي خاص هو «فئة المدن الرئيسة» التي تتميز ببيئة استثمارية متطورة ومستقرة في جذب رؤوس أموال ومشروعات الاستثمار الأجنبي على المدى الطويل.

يُشار إلى أن إمارة دبي حققت تقدماً كبيراً في مؤشر «مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2022»، من حيث تصنيف المدن الرئيسة، حيث جاءت بالمركز الثاني في الترتيب العام للمؤشر على مستوى العالم، وكذلك المركز الثاني في المؤشرات الفرعية الخاصة بالفرص الاقتصادية والبيئة الصديقة للأعمال بعد سنغافورة، كما حلت في المركز الثالث في المؤشر الفرعي للاتصال بعد سنغافورة وهونغ كونغ، لتعزز إمارة دبي تفوقها على العديد من المدن الرئيسة في عالم المال والأعمال والاستثمار حول العالم.

وفي مؤشر استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، حلّت دبي بالمركز الثامن في الترتيب العام، وعززت تفوقها باحتلال المركز الثالث في المؤشر الفرعي في فئة المدن الرئيسة بعد برلين وهونغ كونغ، وأشار التقرير إلى أن نجاح دبي في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية، لفت انتباه لجنة التحكيم التي أشادت باستثمار الإمارة في التنمية الخضراء.

إنجاز وتفوق

يمثل إنجاز تصدُّر إمارة دبي الإقليمي، وتفوقها العالمي في مؤشر «مدن المستقبل العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/‏2022»، فرصة فريدة للتعريف بتطورات بيئة وفرص الاستثمار في الإمارة، بما يعزز من جهود التعافي من تبعات جائحة «كوفيد-19»، ويرسخ ثقة مجتمع المستثمرين المحلى والعالمي بمزايا دبي الاستراتيجية كأفضل موقع للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، إذ تتصدّر دبي الترتيب الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتواصل تقدمها كأفضل مواقع الاستثمار العالمية في المستقبل.

- دبي بالمركز الثاني في ترتيب المؤشر الفرعي فئة المدن الرئيسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news