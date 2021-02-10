«آي إتش إس ماركيت»: ارتفاع أرقام التوظيف.. وتفاؤل تجاه الأعمال

المصدر: دبي - وام

استمر مؤشر مديري المشتريات في دبي فوق مستوى النمو عند 50.6%، خلال يناير من عام 2021، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بحسب مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مجموعة «آي إتش إس ماركيت».

ويظهر المؤشر أن قطاع الأعمال غير النفطي في دبي حقق نمواً في النشاط التجاري للشهر الثاني على التوالي خلال يناير الماضي، على الرغم من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أظهرت أرقام التوظيف في دبي ارتفاعاً طفيفاً، للمرة الأولى منذ نحو عام، وبأسرع وتيرة في 14 شهراً، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها تجاه الأعمال المستقبلية.

وقال المحلل الاقتصادي في «آي إتش إس ماركيت»، ديفيد أوين: «لقد نمت الشركات غير النفطية في دبي للشهر الثاني على التوالي في يناير 2021، وازدادت الثقة بعام 2021 أيضاً بسبب سجل اللقاحات السريع في دولة الإمارات».

ويؤكد تقرير المجموعة أن جميع القطاعات في دبي سجلت تقريباً نمواً ملحوظاً، علماً بأن قطاع الجملة والتجزئة كان الأفضل من حيث الأداء خلال يناير الماضي، والمحرك الرئيس لتوفير فرص العمل.

وأكدت شركات زيادة في طلبات المتعاملين، وكان التفاؤل عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020.

وكان المؤشر ذكر أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي، عاد في ديسمبر الماضي إلى تحقيق النمو، بعد أن سجل 51%، مقارنة بـ49% في نوفمبر.

شركات أكدت زيادة طلبات المتعاملين.. والتفاؤل عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020.

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