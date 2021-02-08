مجلس سيدات أعمال دبي يطلق تطبيقاً ذكياً مجانياً على «غوغل بلاي» و«آب ستور»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلق مجلس سيدات أعمال دبي، تطبيقه الذكي المتوافر على متجري «غوغل بلاي» و«آب ستور»، ليواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز جودة وسرعة وكفاءة خدمات المجلس لأعضائه، وذلك في إطار التزامه بدعم التحول الذكي في نشاطاته، وتسهيلاً على أعضائه في الاستفادة من امتيازاته المتنوعة.

وأكد المجلس في بيان له، أن التطبيق الذكي المتاح مجاناً لأعضاء المجلس ولغير الأعضاء، نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، إذ تم تصميمه وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في سهولة الاستخدام، والوصول للمعلومات والبيانات، وفاعلية الأداء وسرعة التصفح، إذ يمكن للأعضاء الوصول من خلاله إلى العديد من خدمات المجلس من مكاتبهم ومنازلهم.

ويحتوي التطبيق العديد من المزايا لمستخدميه، مثل التعرف على قائمة الفعاليات المختلفة من ورش عمل وندوات تدريبية إلكترونية ينظمها المجلس، فضلاً عن إظهار سجل الفعاليات المطلوب حضورها من قبل المستخدم، كما يتوافر به دليل الأعضاء، إضافة إلى إمكانية التعرف على العروض الترويجية الخاصة.

كما يتيح التطبيق لغير الأعضاء، إمكانية الاطلاع على قائمة الفعاليات والتسجيل فيها، وتصفح قائمة العروض الترويجية التجارية، وتقديم طلب العضوية، إضافة إلى اقتراح أشخاص للانضمام للمجلس.



وأكدت مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، نادين حلبي، أن التحول الذكي الكامل في الخدمات أصبح ضرورة في عالم الأعمال، مشيرة إلى أن المجلس يدرك أهمية البرامج الذكية في إثراء تجارب الأعضاء، وتسهيل استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم، معتبرة أن إطلاق التطبيق يمثل مرحلة جديدة على صعيد تسهيل وصول الخدمات إلى الأعضاء بسهولة وأريحية.

وأضافت: «نركز في مجلس سيدات أعمال دبي، على تسهيل تطبيق مفهوم التمكين لسيدات ورائدات الأعمال، لأننا نؤمن بأن التقنيات الحديثة متاحة لتسهيل تجاربنا، وتعظيم استفادتنا، وتعزيز خبراتنا وجهودنا في خدمة أعضائنا، والتطبيق الذكي الذي أطلقناه يدعم أعضاءنا في مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، لتوفير خدمات عالية الجودة لهم، كما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الذكي بتسريع وصول خدماتنا إلى أعضائنا أينما وجدوا».

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