مسؤولون: دبي الخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

رحَّب عدد من كبار المسؤولين بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمنصة "استثمر في دبي" المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، مؤكدين أهمية هذه الخطوة لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار وجعلها الخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.

وفي هذه المناسبة أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن إطلاق المنصة يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى مواصلة العمل على توجيه الجهود لتعزيز تنافسية الإمارة لتصبح الأسهل والأفضل في العالم في استقطاب الاستثمارات وتأسيس الأعمال، مشيراً أن المنصة ستسهم في تسهيل وتبسيط رحلة المستثمرين ورواد الأعمال، مثمناً دعم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وجهود فرق العمل في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المشاركة في تطوير المنصة، وروح الفريق الواحد التي أبدوها خلال العمل لتنفيذ المشروع في وقت قياسي.

وقال: "تعمل حكومة دبي وفق نهج تكاملي ومترابط، للخروج بمبادرات نوعية تدفع التوجهات الحكومية وتعزز من تنافسية الإمارة، ونعمل على ضمان تناغم العمل الحكومي وتكامله بما يدفع باتجاه تحقيق المستهدفات التي حددتها القيادة الرشيدة، والتي من شأنها دعم الجهود المبذولة لتسهيل تأسيس الأعمال بشكل يواكب بيئة دبي العالمية وديناميكيتها الفريدة".

تعزيز الاستدامة

وأكد مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن إطلاق منصة "استثمر في دبي"، يسهم في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توفير بيئة مشجعة للاستثمار في المشاريع التنموية في إمارة دبي.

وقال الطاير: تعد المنصة خطوة مهمة للترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية والتجارية على المستوين المحلي والعالمي، وتعزيز تنافسية دبي في استقطاب الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك تعزيز الاستدامة المالية، وفتح آفاق الاستثمار والنمو والتنمية، مشيراً إلى أن المنصة تتيح للمستثمرين إنجاز كل الإجراءات الحكومية ومتطلبات الاستثمار في إمارة دبي في مكان واحد، كما تتضمن معلومات مفصلة وجاذبة ذات صلة بالفرص الاستثمارية في الإمارة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين، دعم هيئة الطرق والمواصلات، جهود القائمين على منصة: "استثمر في دبي"، التي انتهت من ربط جميع الجهات الحكومية التي تشترط حصول موافقات لفتح رخصة جديدة للاستثمار في إمارة دبي، وشاركت الهيئة في ورش العمل التي عقدها المجلس التنفيذي والجهات الحكومية، وحصر جميع أنشطة النقل والتأجير المؤتمتة التابعة للهيئة، البالغ عددها 65 نشاطاً، إضافة إلى عقود التعهيد، وعددها خمسة عقود بإجمالي 70 نشاطا، ويقدر عدد الشركات التي تمارس أنشطة النقل والتأجير حوالي 11,500 شركه، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في تطوير رحلة المتعامل وتقليل الإجراءات الحالية لخطوة واحدة من خلال المنصة.



من جانبه، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي:" يعكس إطلاق منصة "استثمر في دبي" مضي الإمارة قدماً وبخطوات مدروسة لتتحول إلى المدينة الأذكى في العالم، وأن تكون مركزاً لأفضل المبادرات المستقبلية العالمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبإشراف من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح القمزي أن دبي تستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، كما شهدت السنوات الماضية توافد كبريات الشركات العالمية التي تتخذ من إمارة دبي مقراً إقليمياً وعالمياً لمزاولة أعمالها، ومن هنا جاء إطلاق منصة استثمر في دبي لتقديم تجربة استثنائية متميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، ومساعدتهم في إطلاق مشاريعهم وأعمالهم وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وتقديمها بطريقة سلسة من خلال منصة واحدة متكاملة حيث تتميز بيئة الاستثمار المتطورة في إمارة دبي بتنوع الفرص الجديدة والمتميزة التي تقدمها لمواكبة احتياجات الحاضر وتحقيق الريادة العالمية كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة، الأمر الذي يعزز إنتاجية وتنافسية وعوائد مشروعات الاستثمار بالإمارة ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات على وجه العموم وإمارة ودبي على وجه الخصوص.



نقلة نوعية

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "تحرص بلدية دبي دائماً على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ المكانة المتفردة التي تحتلها دبي في مجال الاستثمار، وذلك من خلالها تقديم الدائرة لمختلف الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على توفير بيئة استثمارية جاذبة واستثنائية، تسهم بدورها في تعزيز التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتمكين المستثمرين وتشجيعهم على مزاولة مختلف الأنشطة بكل مرونة وفاعلية".

وأضاف: "وجود منصة معنية بالبيئة الاستثمارية في دبي يضمن تحقيق نقلة نوعية كبرى في مجال الاستثمار، مما يوفر على المستثمرين الوقت والجهد في انجاز كافة معاملاتهم بشكل سلس، الأمر الذي يدعم جهود بلدية دبي وكافة الجهات الحكومية في الإمارة نحو دعم الاستثمار والمستثمرين، لتكون دبي محطة أساسية لكل مستثمر حول العالم، يجد من خلالها البيئة الخصبة التي توفر كل سبل الدعم لتحقيق التطلعات والأهداف الاستثمارية".

رؤية استراتيجية

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "لقد أثبتت دولة الإمارات بوجه عام وإمارة دبي على وجه الخصوص نجاحها في تعزيز مكانتها على الخارطة التنافسية وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات الأجنبية، بفضل جهود قيادتنا الرشيدة التي تعمل وفق رؤية استراتيجية استشرافية نحو تحقيق اقتصاد مستدام من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات مهما كان حجمها، وإيجاد حلول مبتكرة لضمان تحسين جودة حياة المجتمع وتحقيق السعادة والرخاء للجميع، وهذا ما اتضح خلال جائحة كوفيد 19. حيث تمكنت دولة الإمارات من استقطاب العديد من المستثمرين ورواد الأعمال للعيش والعمل والاستثمار فيها، لما تتمتع به من مقومات متنوعة".

وجهة عالمية

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة": "في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمكنت دبي على مدار السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها لتصبح واحدة من أهم الوجهات العالمية الرائدة في مجال الأعمال والمعرفة والابتكار إضافةً الى كونها بيئة جاذبة للاستثمارات والموهوبين في شتى المجالات. كما وتستمر دبي في استقطاب الكوادر والنخب والأشخاص من مختلف الجنسيات وخاصة بعد مجموعة من المبادرات التي أطلقتها مؤخراً سواء للعمل أو الإقامة فيها، وذلك لقدرتها على توفير كافة الخدمات والتسهيلات لهم ولعائلاتهم، ولما تتمتع به من بنية تحتية متطورة توفر بيئة مثالية لممارسة الأعمال براحة تامة، وفي ذات الوقت العيش بأسلوب حياة عصري، وهو ما يشعرهم بأنهم في وطنهم الثاني ويتيح المجال أمام المستثمرين وشركات الأعمال وإدارة الأصول للنمو والتطور.

ريادة

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن إطلاق منصة "استثمر في دبي" يأتي في وقت أثبتت فيه إمارة دبي ريادة نموذجها الاقتصادي وكفاءة بيئة أعمالها، ومرونتها في دعم استمرارية واستدامة الأعمال، مؤكداً أن المنصة الجديدة تعكس التزام القيادة الرشيدة في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحفيز النمو الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسيته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبه، أكد يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، أن مشروع منصة "استثمر في دبي" يواكب الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لإمارة دبي، بأهمية توظيف التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة في المدينة بما فيها الجانب الاقتصادي، بشكل يعزز نمو اقتصاد الإمارة وتنويع مصادره وتوسيع قدرته على جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي، من خلال الاستفادة الكاملة من منظومة التحول الرقمي، وبنيتها التحتية القوية التي أسستها دبي منذ عقود.

بيئة آمنة

من جانبه، قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي: "نستلهم من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق الريادة العالمية لدبي، وتعزيز "البيئة الاستثمارية المشجعة على نمو الاعمال ونجاحها، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وإسعاد المجتمع والفرد، من خلال تحويل أهدافنا الطموحة للحاضر والمستقبل الى مشاريع واقعية وعرض أفضل المبادرات والمشاريع المتجددة ، وفق معايير التنافسية العالمية، إضافة الى ابتكار أفضل الحلول والمعالجات للتحديات المحتملة في المستقبل لتبقى دبي نقطة جذب للمستثمرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم".

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