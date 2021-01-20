إنجاز 3227 مبنى جديداً في دبي خلال 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة وصل إلى 3277 مبنى جديداً، خلال العام الماضي، بمعدل بلغ نحو 269 مبنى شهرياً، على الرغم من تداعيات جائحة «كورونا».

وأوضحت البيانات، الصادرة عن بلدية دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» عليها، أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة من حيث العدد بمعدل 1527 مبنى، تلتها الفلل الاستثمارية التي سجلت 941 مبنى، ثم المباني المتعددة الطوابق المنجزة بـ463 مبنى، ثم المباني العامة والمباني الصناعية بعدد 150 و146 مبنى لكل منها على التوالي.

وبيّنت الإحصاءات تصدر الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة، خلال عام 2020، من حيث النسبة، مستحوذة على 47.3% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة 29.2%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 14.3%، في حين بلغت حصة المباني العامة 4.6%، والمباني الصناعية 4.5%.

ووفقاً للبيانات، فإن يناير 2020 سجل 271 مبنى منجزاً، مقابل 327 مبنى خلال فبراير، و353 مبنى خلال مارس، و229 مبنى في أبريل، فيما سجل مايو 214 مبنى، ويونيو 221 مبنى، ويوليو 252 مبنى، ليصل العدد إلى 237 مبنى جديداً في أغسطس.

كما ارتفع عدد المباني المنجزة في دبي إلى 375 مبنى في سبتمبر، مقابل 319 مبنى في أكتوبر الماضي، و258 مبنى في نوفمبر، ليصل العدد إلى 171 مبنى جديداً في ديسمبر.

واستحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة معاً على نسبة 76.5% من المباني المنجزة، خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2020، مسجلة 2468 مبنى.

وبحسب «دبي للإحصاء»، فإن تلك الأرقام تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة لبلدية دبي، خلال الفترة المحددة.

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