لجنة جاهزية المدينة لاستضافة إكسبو 2020 تستأنف اجتماعاتها الدورية

المصدر: دبي - وام





استأنفت لجنة متابعة جاهزية المدينة لاستضافة "إكسبو 2020 دبي" عقد اجتماعاتها الدورية برئاسة رئيس اللجنة مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، وحضور وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وذلك للتأكد من استكمال التجهيزات وتكامل استعدادات الجهات المختلفة في دبي لاستضافة الحدث الدولي الذي سيفتح ابوابه في الأول من أكتوبر 2021.

وجاءت المناقشات الأحدث للّجنة عبر اجتماعين جمع أولهما شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، فيما شهد الثاني حضور الإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأثناء هذين الاجتماعين، جرى استعراض آليات التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وتحديد الإطار التفصيلي للمهام والصلاحيات، سعياً لتكامل الأدوار والمسؤوليات بين جميع الجهات المختصة المحلية والإتحادية على حدٍ سواء لاستضافة "إكسبو 2020".

وتضمّن جدول أعمال اجتماع اللجنة الأول تحديد منظومة المهام والمسؤوليات لشرطة دبي لتأمين استضافة الحدث الدولي، بالإضافة إلى استعراض منظومة المهام والمسؤوليات لهيئة الطرق والمواصلات بدبي في ما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بإكسبو 2020.

وضم هذا الاجتماع من أعضاء اللجنة كلا من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر محمد الطاير، بالإضافة إلى نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، العقيد الدكتور صالح الحمراني، ومن هيئة الطرق والمواصلات المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد بهروزيان.

أما في اجتماعها الثاني، فاعتمدت اللجنة منظومة المهام والمسؤوليات لكل من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي تضمن جاهزية التأهب التشغيلي لخدماتهما وخطط الاستجابة في حالات الطوارئ أثناء فترة فعاليات الحدث الدولي.

وحضر الاجتماع الثاني، كل من المدير العام للدفاع المدني، اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، بالإضافة إلى مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني، العميد خبير علي المطوع، ومدير إدارة عمليات الإسعاف، مشعل جلفار، ومشرف الفعاليات من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، سلطان عبدالرحمن.

وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها في مارس 2019 بعد أن أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، قرارا بتشكيل لجنة تتولى الإشراف العام على متابعة استعدادات المدينة لاستضافة إكسبو 2020 دبي على أتم وجه.

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