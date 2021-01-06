اقتصادية دبي تنفذ 140 ألف زيارة تفتيشية في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفّذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، 140 ألف زيارة تفتيشية، خلال العام الماضي، للتأكد من التزام المنشآت التجارية في الإمارة بالتدابير والإجراءات الاحترازية، الرامية إلى الحد من انتشار جائحة «كوفيد-19».

وأفادت اقتصادية دبي، في بيان أمس، بأن الزيارات التفتيشية تميزت بالشمول، لتغطي مختلف مناطق الإمارة.

وبلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير 137.7 منشأة، أي ما يعادل نسبة التزام 98.3% من إجمالي المنشآت التي شملتها الزيارات، فيما بلغ عدد المخالفات 424 مخالفة، بنسبة 0.3% من إجمالي الزيارات، في حين بلغ عدد التنبيهات 1810 تنبيهات بنسبة 1.3%، إلى جانب 175 إغلاقاً، بنسبة 0.1% من إجمالي الزيارات الميدانية.

وأكد مدير إدارة الرقابة التجارية، عبدالعزيز التناك، أن اقتصادية دبي أولت أهمية بالغة للرقابة على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن فريق المفتشين عمل، على مدار الساعة، دون كلل أو ملل، للرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، إضافة إلى تلقي ملاحظات جمهور المستهلكين، والتي ساعدت فرق العمل الميدانية على تتبع بعض الممارسات. وقال التناك إن نتائج الزيارات الميدانية عكست حجم المسؤولية والالتزام العالي من المنشآت التجارية، لافتاً إلى أن فرق التفتيش ستواصل جهودها الرقابية والتفتيشية، لضمان التزام المنشآت التجارية بشكل دقيق.

وأضاف: «نطلب من التجار الحرص على الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بمزاولة الأعمال التي تم تعميمها مسبقاً، كما نسعد باستقبال شكاوى المستهلكين، في حال وجود أي حالات عدم التزام».

98.3 %

من المنشآت استوفت الشروط والتدابير.

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