24 جهة و88 مبادرة رقمية ومشروعاً مبتكراً تحت جناح «حكومة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك 24 جهة حكومية، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية، وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، في جناح حكومة أبوظبي، لتستعرض 88 مبادرة ومشروعاً مبتكراً في التحول الرقمي.

وتتميز مشاركة العام الجاري بتقديم تجربة الجناح الافتراضي، الذي يتيح القيام بزيارة افتراضية للجناح من أي مكان في العالم، كما ستتوافر خدمة «المساعد الافتراضي» التي تمكّن الزوار من التواصل مع الجهات الحكومية الـ24 المشاركة في المعرض، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية، وكبرى الشركات التقنية.

وقال رئيس دائرة الإسناد الحكومي، علي راشد الكتبي، إن «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» يعد الحدث العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، ويمثل فرصة مثالية لتسليط الضوء على إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي.

من جهته، أكد المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، المهندس محمد عبدالحميد العسكر، أن جناح حكومة أبوظبي سيعرض أحدث المشروعات والمبادرات والتطبيقات الرقمية الجديدة والمبتكرة لدى الجهات الحكومية المشاركة، بما يعزز جودة حياة المجتمع في إمارة أبوظبي، ويبرز دور الجهات الحكومية في تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، تعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وتسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news