"العربية للطيران أبوظبي" تدشن رحلاتها إلى مسقط

المصدر:
  • أبوظبي- الإمارات اليوم
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أعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن اطلاق رحلاتها من أبوظبي إلى العاصمة العمانية مسقط. وتسيير العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتان منتظمتان اسبوعياً مما يوفر للعملاء خيار جديد وملائم يتميز بمبدء القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.  

اليوم

الطائرة

التوقيت

الوصول

التوقيت

المغادرة

الرحلة

الاثنين، الجمعة

ايرباص  A320

07:45

مسقط

06:40

أبوظبي

3L  251

الاثنين، الجمعة

ايرباص  A320

09:30

أبوظبي

08:25

مسقط

3L  252
 

 

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