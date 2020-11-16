4.1 مليارات درهم فائض الحساب التجاري للإمارات مع الدول العربية خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

وصلت قيمة الفائض في الحساب التجاري للإمارات مع الدول العربية إلى 4.1 مليارات درهم تقريباً خلال النصف الأول من عام 2020، وفقاً لأرقام صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ويعكس استمرار تحقيق الدولة للفائض في حسابها التجاري مع الدول العربية محافظتها على مكانتها كمركز تجاري في المنطقة العربية والشرق الأوسط عموماً، كما يؤشر إلى قدرة قطاعاتها على مواصلة النشاط رغم تباطؤ اقتصادات العالم في الأشهر الماضية.

وجاء الفائض المتحقق في الحساب التجاري نتيجة بلوغ إجمالي قيمة صادرت الإمارات إلى الدول العربية (شاملة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) نحو 39.141 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2020 مقابل واردات بقيمة 34.988 مليار درهم في فترة الرصد ذاتها.

وشكلت صادرات الإمارات نحو 26% من إجمالي تجارتها (واردات وصادرات وإعادة تصدير) مع الدول العربية، علماً بأن قيمة تجارة إعادة التصدير وصلت إلى 76.875 مليار درهم.

وبلغ إجمالي قيمة تجارة الدولة مع دول الخليج خلال النصف الأول نحو 67.69 مليار درهم، ومع الدول العربية الأخرى 48.3 مليار درهم تقريباً.

ولاتزال السعودية تتصدر كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مقارنة ببقية دول الخليج والدول العربية الأخرى، بقيمة تبادل تجاري بين الجانبين بلغت 46.6 مليار درهم خلال النصف الأول.

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