«الاتحادية للرقابة النووية» تطلق مجلس الشباب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أمس، عن إنشاء مجلس الشباب لدعم وتمكين الشباب الإماراتي، ليكونوا القادة المستقبلين في الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن المجلس يهدف إلى خلق بيئة لتطوير مهارات الشباب الإماراتي ودعم طموحاتهم وأفكارهم، تمهيداً لإعداد جيل المستقبل من الشباب، ليكونوا قادة في قطاع الرقابة النووية، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل على تبني مبادرات للتواصل مع الشباب في مختلف المجالات وتوفير منصة ليكونوا مسهمين فاعلين في تنفيذ مهمة الهيئة وأهدافها الاستراتيجية.

وقال المدير العام للهيئة، كريستر فيكتورسن، إن «الهيئة بوصفها الجهة الرقابية للقطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، تلتزم ببناء القدرات المواطنة في القطاع النووي، وأيضاً تمكينهم من قيادة القطاع في المستقبل».

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