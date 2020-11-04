خلف الحبتور: مشاريع توسعية في القاهرة في المستقبل القريب

المصدر: القاهرةـ الامارات اليوم

التقى خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، الوزير الطيار محمد عنبة وزير الطيران المدني في مصر بمكتب الوزير في مطار القاهرة الدولي.

وقال الحبتور: «سعدت كثيراً بلقاء الوزير محمد عنبة، حيث جرى نقاش حول مواضيع تهم المستثمر في مصر. وبإذن الله يكون لنا تعاون قريب مع الوزير، وذلك عقب إعلان افتتاح مبنى المركز الرئيسي لمجموعتنا في مصر. إن مصر بلد جاذبة للاستثمار، خصوصاً في ظل التطورات في البنى التحتية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ القوات المسلحة المصرية. وبإذن الله نعلن في المستقبل القريب عن مشاريع توسعية في القاهرة».

وتم خلال اللقاء بحث مواضيع عدة أبرزها الخدمات المقدمة للمسافرين وتحديداً لمسافري الطيران الخاص ورجال الأعمال، وسبل التعاون في مجاليّ التأمين والاستثمار وأمور أخرى. حضر اللقاء اللواء إيهاب طه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الطيران، وأماني متولي، الأمين العام لصندوق دعم وتطوير الطيران المدني في الوزارة، وأحمد الزقزوق، مدير عام الاتصالات بالوزارة.

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