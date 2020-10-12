إغلاق مطعم ومخالفة 8 منشآت لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من كوفيد-19

المصدر: دبي - وام

أغلقت إقتصادية دبي مطعماً وخالفت 8 منشآت تجارية ونبهت على 3 لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من كوفيد-19 وذلك خلال حملات تفتيشية نفذّتها فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.

وأوضحت اقتصادية دبي أنه تم خلال الزيارات إغلاق مطعم بالتعاون مع سياحة دبي، وذلك لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية، فيما تمت مخالفة 7 صالات كمال أجسام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إلى جانب مخالفة محل بيع بالتجزئة.

وقد تم إصدار 5 من المخالفات بسبب عدم التزام العاملين في المنشآت المخالفة بارتداء الكمامات، و3 مخالفات بسبب عدم اتخاذ المنشآت للإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي. وقد اشتملت مواقع المنشآت المخالفة على مراكز تسوق، إلى جانب مناطق القوز، السبخة، النهدة، والخليج التجاري.

من جهة أخرى، قامت فرق التفتيش الميداني في اقتصادية دبي بالتنبيه على 3 منشآت لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 853 منشأة. وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي، إلى جانب استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو عبر الموقع الإلكتروني.

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