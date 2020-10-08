اقتصادية دبي تخالف منشأتين تجاريتين لعدم التزامهما بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي- وام



خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أمس، خلال سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية منشأتين تجاريتين لعدم التزامهما بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة " كوفيد-19 ".

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم خلال الزيارات مخالفة منشأتين في تجارة مواد البناء، والوساطة التجارية، في منطقة المرقبات، ومنطقة رقة البطين، لعدم التزام العاملين فيهما بارتداء الكمامات، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 748 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

وأهابت بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

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