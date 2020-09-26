اقتصادية دبي تخالف 14 منشأة وتنبه 5 لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت في بيان صادر أمس، إلى أنه تم مخالفة 14 منشأة، توزعت ما بين منشآت في قطاع التجزئة، تجارة المستلزمات الطبية، الصرافة، الشحن، إدارة تسويقية، كما تنوعت مواقع المنشآت المخالفة لتشمل عدداً من مراكز التسوق، إلى جانب مناطق عيال ناصر، الضغاية، الخبيصي، رقة البطين، القرهود. وتركزت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة على عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين.

من جهة أخرى، وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة تنبيهاً لخمس منشآت أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 634 منشأة. وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، والتي أسهمت في تحقيق إمارة دبي العودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية عبر تطبيق (مستهلك دبي) المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي»، أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني:

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