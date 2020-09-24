«الإمارات للشحن الجوي» تطوّر حلولاً لوجستية للإغاثة في الأزمات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة الإمارات للشحن الجوي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أكبر مقر لوجستي إنساني عالمي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية وحلول الإغاثة في الأزمات.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقّع الاتفاقية نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، والمدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، جوسيبي سابا.

وتُعد الشراكة بين الجانبين تأكيداً على مكانة دبي بوابة دولية تنطلق منها جهود الإغاثة في الأزمات الإنسانية.

وسيعمل الجانبان، بموجب المذكرة، على تطوير حلول لوجستية لعمليات الإغاثة خلال الأزمات، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات.

وستعتمد المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أيضاً، «الإمارات للشحن الجوي» خياراً أول لنقل مواد الإغاثة إلى الوجهات المتضررة.

وقال سلطان: «لدينا التزام قوي نحو مسؤوليتنا الاجتماعية، وقد قمنا على مر السنين بتشغيل رحلات لنقل مواد إغاثية لمصلحة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية خلال أزمات في جميع أنحاء العالم».

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