"إن إم سي" للرعاية الصحية تحصل على تمويلات جديدة لتعزيز وضعها المالي

المصدر: لندن - الإمارات اليوم

أعلن الحراس القضائيون لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية ش.ع.م عن حصول مجموعة "إن إم سي" ذ.م.م، أكبر مجموعة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، على تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. وسيتم تقديم هذه التسهيلات المالية بالتزامن مع دخول "إن إم سي" المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة، مما سيسهم في تعزيز الأمان المالي للمجموعة ويضمن استمرار تقديم رعاية صحية للمرضى بأفضل المعايير العالمية، وتحقيق الاستقرار للموظفين والموردين.

وافق المقرضون الرئيسيون لشركة "إن إم سي" ش.ع.م على تقديم حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لمجموعة "إن إم سي" ذ.م.م، والشركات التابعة لها، ضمن شروط معينة، والتي تقترب المجموعة من إتمامها.

وسيتم إتمام هذه الشروط بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة، وتقديم "إن إم سي" خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة.

ستشمل هذه الخطة إجراءات الوصاية "بشكل محدود" لحماية الأعمال التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيستمر فريق الإدارة الحالي لمجموعة "إن إم سي" بالإشراف على الأعمال التشغيلية والمستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية، على أن تتواصل الأعمال التشغيلية كما هو الحال في الوقت الراهن.

وسيسمح هذا الإجراء بضخ حزمة التمويل الجديدة لدعم العمليات التشغيلية وإيقاف الإجراءات المعاكسة من الدائنين، لضمان إجراءات منتظمة بما يصب في مصلحة جميع الدائنين.

وقام فريق الإدارة في "إن إم سي" وفريق إدارة العمليات التشغيلية من شركة "ألفاريز آند مارسال" بوضع خطة عمل للسنوات الثلاث القادمة ترتكز استراتيجيتها على تعزيز واستمرار النمو في الأعمال الرئيسية للمجموعة في دولة الإمارات.

وفي إطار خطة العمل، تم توكيل شركة " بيريلا واينبرغ بارتنرز" بصفته البنك الاستثماري لدراسة الفرص المتاحة لبيع الأعمال العالمية التي تمتلكها "إن إم سي"، وتقديم الاستشارات الخاصة بالبدائل الممكنة لإعادة الهيكلة.

ستعمل "إن إم سي" بشكل مكثف مع جميع الأطراف المالية المعنية بالموضوع لمراجعة خطة العمل، وستقوم بمشاركة تفاصيل إعادة الهيكلة من أجل تحرير المجموعة من عبء ديونها السابقة.

ويذكر أنه تم فرض الوصاية على شركة "إن إم سي" ذ.م.م في شهر إبريل من العام الحالي، وتم تعيين حراس قضائيين من شركة ألفاريز آند مارسال بموجب قرار من المحكمة العليا في إنجلترا وويلز. ومنذ تعيينهم، استطاع الحراس القضائيون والاستشاريون من شركة "ألفاريز آند مارسال" تحقيق تقدم كبير في مدى ااستقرار في أعمال الشركة وتحديد الأفراد أو الشركات التي قامت بأعمال احتيالية أو غير قانونية، وهو ما نجم عنه فرض الوصاية على الشركة لاحقاً.

ويواصل الحراس القضائيون عملهم مع الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى لجنة التنسيق مع الدائنين الماليين للمجموعة، الذين يمثلون أكثر من 2.9 مليار دولار أمريكي من الديون المستحقة على الشركة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريتشارد فليمنج، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال في أوروبا، وأحد الحراس القضائيين لشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية ش.ع.م: "نحن سعداء بالتقدم الكبير الذي أحرزناه منذ أن تم تعييننا، إلا أننا ما زلنا نعمل في ظل ظروف وتحديات معقدة. ولا شك بأن الحصول على الحزمة التمويلية يعد خطوة فارقة مع دخولنا المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة وتحديد خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة.

إن ما حققناه حتى يومنا هذا، لم يكن من الممكن تحقيقه من دون دعم العديد من الأطراف المعنية. وأود أن أتقدم وبالنيابة عن جميع الزملاء، بالشكر الجزيل لحكومة دولة الإمارات ودعمها اللامحدود لكل الشركات التي تحارب فيروس كوفيد-19، كما أود أن أشيد الجهود التي بذلها الأطباء والممرضين والموظفين في "إن إم سي" خلال الفترة الماضية. وأود أن أؤكد التزامنا الكامل منذ البداية وحتى الآن في توفير كل السبل الممكنة لضمان تقديم رعاية صحية للمرضى ضمن أفضل وأعلى المعايير."

كما نود أيضًا أن نثمن الدعم والجهود الحثيثة التي تقدمها لجنة التنسيق لدائني مجموعة "إن إم سي"، و العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي نعمل معها. نشكرهم جميعاً على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات التي نعمل من خلالها، وتقيدهم بالطلب غير الرسمي المقدم من المجموعة لتجميد مؤقت على الدفعات المستحقة.

وإلى جانب تحقيق الاستقرار المالي لشركة "إن إم سي"، ستشهد المرحلة التالية تركيزاً كبيراً على تحديد ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال الاحتيالية والإجراءات غير القانونية التي أدت إلى هذا الوضع، والتي ما زالت تشكل تهديداً للمجموعة والأطراف المعنية. وسنواصل التعاون مع الجهات والسلطات المعنية لضمان تقديم المتورطين إلى العدالة.

إن الأعمال التشغيلية في "إن إم سي" تتمتع بقوة عالية، وهو ما يؤكد ثقتنا في قدرة المجموعة على تحقيق نتائج مميزة في المستقبل من خلال خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة. ولا شك بأن نجاح المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة سيسمح ل "إن إم سي" بمواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى ضمن أفضل المعايير العالمية، وسيساهم في تعزيز الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي في دولة الإمارات".

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