«جمارك دبي» تنتهي من المراحل النهائية لبرنامج تقييم المفتشين

المصدر: دبي -الإمارات اليوم



أكملت دائرة جمارك دبي، ممثلة في قطاع الموارد البشرية، المراحل النهائية لبرنامج تقييم المفتشين (نظام القدرة الإلكتروني)، بمشاركة 164 ضابط تفتيش.

وأفادت «جمارك دبي» في بيان لها، اليوم، تحقيق البرنامج نسبة سعادة بلغت 97%، لافتة إلى أنها وضعت خطة عمل مُفصلة لتفعيل استشراف المستقبل في مهنة التفتيش الجمركي، إذ أطلقت في وقت سابق مبادرة لتقييم وتطوير قدرات المفتشين، بهدف التعرف إلى التطورات التي تطرأ على مهنة التفتيش الجمركي، لتكون «جمارك دبي» سباقة في تطوير مهارات موظفيها.



وأكدت أنها تعمل على التطوير والتحسين المستمر باستخدام أحدث التقنيات الذكية في العمل لحماية أمن واقتصاد دبي، ولدعم رؤيتها في أن تكون الإدارة الجمركية المتقدمة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، من خلال الالتزام والتسهيل، مع استخدام الأجهزة المتطورة الداعمة للعمل الجمركي.



وقال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «جمارك دبي»، محمد الغفاري، إن تفعيل برنامج نظام القدرة الإلكتروني يدعم منظومة العمل الجمركي في إمارة دبي، التي بدورها تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال، وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.



وأشار إلى تنفيذ الدائرة عدداً من المبادرات لصقل مهارات كادر التفتيش الجمركي في الدائرة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية المتسارعة، والاستفادة من مختلف الأدوات التكنولوجية وتوظيفها لتطوير الأداء، بما يعود بمردود إيجابي على سرعة الإنجاز في العمل وزيادة الإنتاجية.

ولفت إلى مبادرة برنامج ضباط التفتيش X20 لتطوير وإكساب مهارات ضباط التفتيش الجُدد في مجال العمل الجمركي، مواكبةً للتطور التكنولوجي، وتحقيق السعادة للموظفين كجزء من التزام الدائرة بتطوير قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.

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