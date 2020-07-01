اعادة تشغيل النوادي الرياضية في المنشآت الفندقية في ابوظبي بشروط

المصدر: عبير عبد الحليم ـ ابوظبي

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي بإعادة تشغيل النوادي الرياضية لديها بدءاً من اليوم الأربعاء شريطة الالتزام بعدد من التوجيهات والاجراءات الاحترازية لمحاربة كوفيد -19

وأوضحت الدائرة في تعميم اصدرته اليوم لمدراء المنشآت الفندقية انه ينبغي توفير لوحات ولافتات واضحة للتوعية الإرشادية عند الوصول وإلزام الزوار بتوقيع تعهد لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراء فحص كوفيد -19 لكافة الموظفين والمدربين قبل إعادة التشغيل على أن يتم فحص الموظفين كل أسبوعين.

ونبهت الدائرة الى انه يجب على جميع الموظفين والمدربين استئناف العمل بعد تلقي نتائج سلبية لـكوفيد – .19 وأن يتم فحص درجة الحرارة بواسطة الكشف الحراري أو ميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء المحمولة لجميع الأفراد قبل دخول المرافق.

كما وجهت الدائرة بتخصيص غرفة عزل منفصلة في حال تواجد أفراد من الحالات المشتبه بها مع توفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل مع

كل ضيف تسجل درجة حرارة جسمه أعلى من 37.3 درجة مئوية على ان يتم تنبيه خدمة "استجابة" في إدارة العمليات في دائرة الصحة على 8001717 وذلك بالتزامن مع الالتزام بقواعد ولوائح كوفيد – 19 المحلية مشيرة الى انه إذا أراد الأشخاص مغادرة الفندق على الفور، فيسمح بذلك. ويجب على المنشأه محاولة الحصول على بطاقة الهوية وتفاصيل الاتصال بهم.

وطالبت الدائرة بالإبلاغ عن أي ضيف أو عضو من طاقم العمل أو مقاول تظهر عليه أعراض الإنفلونزا عبر خدمة "استجابة" في إدارة العمليات في دائرة الصحة وإلزام جميع العاملين باستخدام الكمامات والقفازات والتقيد بها طوال فترة العمل وتبديلها بشكل مستمر.

ووجهت انه يجب على الضيف ارتداء الكمامات والقفازات طوال فترة النشاط وأثناء ممارسة النشاط البدني المعتدل، مع إمكانية إنزال الكمامات في حال التدريبات الشديدة وتبديلها باستمرار. وعدم استقبال الزوار بخلاف ذلك.

واكدت الدائرة انه يجب على مرتادي الصالات الرياضية الالتزام بلبس القفازات الخاصة بهم عند استخدام المعدات الرياضية. وتجهيز المعدات مع مراعاة مسافة 2 متر بين بعضها البعض على ان يتم تحديد علامات التباعد الجسدي مسافة 2 متر بوضوح على الأرضيات لجميع الطوابير بما في ذلك دورات المياه.

واكدت ضرورة التدريب بشكل فردي وليس جماعي باستثناء الحصص التدريبية الجماعية.ومراعاة التباعد الجسدي في الحصص التدريبية الجماعية وألا يزيد عدد المشاركين عن 40٪ من سعة الحصة.مع التنبيه على جميع الزوار إحضار مستلزمات النظافة الشخصية واستخدام المناشف الخاصة بهم. والتأكد من توفير جميع مستلزمات غسل اليدين كالصابون ومعقمات اليدين في جميع أنحاء المنشأة الرياضية.والتنظيف بشكل دوري وتخصيص فريق للقيام بالتنظيف بعد كل استخدام )كل ساعتين بالإضافة إلى عمليات التنظيف المستمرة داخل المرافق وأي أسطح يتم لمسها من قبل الضيوف.

مشيرة الى ضرورةًتعقيم الأدوات والأجهزة الرياضية قبل الاستخدام وبعد مرور كل ساعة.وتوفير مواد لمسح/ تطهير المعدات قبل وبعد استخدام المعدات.

وشددت الدائرة على انه يجب تنظيف جميع الأسطح والمناطق/ نقاط اللمس العالية وتطهيرها بشكل صحيح باستخدام المنتجات والأساليب الموصى بها من قبل دائرة الصحة في أبوظبي.والتأكد من التنظيف والتطهير لجميع المرافق بعد أوقات العمل اليومية وإجراء التعقيم بالبخار اليومي لمحلول التطهير في جميع مناطق العمليات وعدم استخدام غرف تبديل الملابس وأماكن الاستحمام وغرف البخار والساونا وغرف الصلاة.

وطالبت في التعميم بتشجيع الزوار على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لضمان التقليل من اللمس ونقل العدوى، مع عدم رفض الدفع النقدي والتأكد من توفير معقمات اليدين عند مناطق الدفع. مع تعقيم أجهزة الدفع الذكية قبل وبعد تقديمها إلى أي زائر.وإزالة جميع الصحف والمجلات وموزع المياه.

واكدت انه ينبغي عدم السماح بإقامة أية مهرجانات أو مسابقات والاكتفاء بالتدريبات اليومية.على ان تبقى المرافق التالية مغلقة )السبا أو المنتجع الصحي، مراكز التدليك، الساونا، وغرف بخار ، وأحواض الجاكوزي(ونوهت انه سيتم تفتيش المنشآتالسياحيةوالفندقيةمن قبل الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.محذرةً من انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخق المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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