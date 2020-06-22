شروط وتعليمات تصاريح عمل العربات المتنقلة لبيع الأطعمة والمشروبات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما بشأن عمل تصاريح العربات المتنقلة لبيع الأطعمة والمشروبات على مستوى إمارة أبوظبي وفق شروط وتعليمات محددة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الازمات والطوارئ والكوارث.

وأكد وكيل الدائرة راشد عبد الكريم البلوشي أن هذا التعميم يأتي في إطار الإجراءات الصادرة عن الدائرة لتعزيز قطاع الخدمات والعودة التدريجية لأنشطته المختلفة بما يخدم افراد المجتمع وذلك بعد فترة من قرارات الاغلاقات التي فرضتها تداعيات كوفيد 19.

وأوضح أن الدائرة لن تسمح لمن يمتلك تصاريح العربات المتنقلة لبيع الأطعمة والمشروبات بالعودة الى مزاولة النشاط في حال لم يتم تطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات الواردة في التعميم حيث ستقوم فرق التفتيش بالدائرة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتنفيذ زيارات تفتيش ميدانية للتأكد من الالتزام بهذا الامر.

وقال سعادة وكيل الدائرة أن الاشتراطات والتعليمات الواردة في التعميم لا تختلف كثيرا عما جاء في التعميم الخاص باستئناف نشاط المطاعم خارج المراكز التجارية وخصة خضوع كافة العاملين في العربات المتنقلة لفحص كوفيد 19 للتأكد من خلوهم من الإصابة بالإضافة الى تحديد سعة العاملين واتخاذ كافة إجراءات التعقيم والنظافة المستمرة ولبس الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي بين العمال والزبائن.

وشددت الدائرة في تعميمها على أهمية اجراء كافة العمالية والموظفين في العربات المتنقلة فحص كوفيد-19 كشرط رئيس وهام لاستئناف ممارسة النشاط مع توجيه العاملين في حال ظهور أي اعراض متعلقة بكوفيد -19 الى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج والالتزام باتباع البروتوكول المتبع بما يشمل عدم الاستمرار بمزاولة العمل في حال اصابة أحد متداولي الاغذية بالفيروس وفق التعاميم الصادرة من قبل الجهات المختصة.

كما اكدت أهمية توفير معقمات اليد عند عملية الدفع وكافة العمليات داخل العربة وخارجها وتنظيف وتعقيم العربة مع الالتزام بغسل وتعقيم جميع الاسطح والأواني والأدوات والمعدات بشكل متكرر خلال اليوم مع الالتزام باستخدام ادوات (الصحون والملاعق والاكواب) وأوعية ومواد التغليف المصممة للاستخدام لمرة واحدة.

واشترطت الدائرة في تعميمها تخفيض عدد العاملين داخل العربة بإجمالي عدد 2 كحد أقصى وعلى العاملين في العربة الذين يوصلون الطعام الالتزام بمسافات التباعد فيما لا يقل عن (2) متر فيما بينهم أثناء العمل وعند أخذ الطلب وتسليمه وإلزامهم بلبس الكمامات والقفازات وتبديلها بشكل مستمر.

وجاء في التعميم أنه يستوجب على جميع العاملين الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة بما يشمل عدم السعال والبصق والتدخين وعدم التعامل داخل العربات مع المولدات الكهربائية وتبديل وتغيير الزيت والوقود الخاص بها وصيانتها مع غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري وخاصة قبل وبعد التعامل مع بطاقات الائتمان والاوراق النقدية.

وأكدت الدائرة أهمية منع الزبائن والمتعاملين من الاقتراب من العربة وأماكن الطبخ والحفاظ على مسافات التباعد وتشجيعهم على الدفع عبر البطاقة الائتمانية وقياس درجة حرارة عاملي التوصيل بشكل دوري خلال اليوم.

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