الأنصاري: 15% ارتفاعاً في التحويلات المالية خلال أسبوعين

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

قال رئيس مجموعة عمل شركات الصرافة، التي تعمل تحت مظلة غرفة دبي، ورئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، إن حركة التحويلات المالية ارتفعت بنسبة 15% خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من الشهر السابق، مع احتفاظ الشركات بالرسوم المطبقة مسبقاً ودون زيادة، موضحاً أن الوضع حالياً مستقر جداً مع نجاح الدولة في السيطرة على الجائحة.

وأضاف أن «عالم ما بعد كورونا» سيظهر تغييرات جذرية في قطاع الصرافة، خصوصاً مع ظهور تطبيقات التحويل المالي إلكترونياً.

التحويلات المالية

وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة عمل شركات الصرافة، التي تعمل تحت مظلة غرفة دبي، ورئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، إن «حركة التحويلات المالية عادت إلى طبيعتها خلال الشهرين الماضي والجاري»، مؤكداً أن «التحويلات المالية شهدت ارتفاعاً بنسبة 15% خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من الشهر السابق».

وأضاف أن شركات الصرافة حالياً تعد في وضع مستقر مقارنة بشهري مارس وأبريل الماضيين اللذين شهدا انخفاضاً كبيراً لأعمال شركات الصرافة.

وأكد الأنصاري، في حوار عن بعد مع «الإمارات اليوم»، أن «تحديد ساعات العمل وتقييد الحركة كإجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شكلا تحدياً أمام قطاع الأعمال ومنها شركات الصرافة»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية زادت من الكلفة التشغيلية لشركات الصرافة التي استثمرت في التعقيم والإرشادات والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الاحترازية من دون زيادة الرسوم على المتعاملين.

إغلاق المطارات

ولفت إلى أنه خلال مارس وأبريل الماضيين، كان الوضع غير مستقر بسبب إغلاق المطارات وعدم انتظام حركة الطيران والسياحة، وهو ما أثر كثيراً على نشاط بيع وشراء العملات.

وتابع أن نشاط بيع وشراء العملات يمثل نحو 40% من معاملات شركات الصرافة، وأن هذا النشاط انخفض بنحو 80% بسبب توقف السياحة والسفر، موضحاً أن الوضع حالياً مستقر جداً مع نجاح جهود الدولة في السيطرة على الجائحة، حيث تسير الإمارات في الاتجاه الصحيح.

وقال الأنصاري، إن حركة التحويلات المالية شهدت نمواً بنسبة لا تقل عن 10% خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل الماضي، لافتاً إلى أن التحويلات شهدت زخماً أيضاً عبر الهواتف والتطبيقات الذكية.

رسوم التحويل

ونفى الأنصاري قيام شركات الصرافة برفع رسوم التحويل، قائلاً إن «المتعاملين لاحظوا فروقاً ناتجة عن تفاوت أسعار العملات، لكنه لا يجب رفع الرسوم خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة مع التطبيقات التي تستخدم في هذا المجال وتوفر خدمات الكترونية»، مشيراً الى أن حركة التحويلات ستعود أقوى خلال الفترة المقبلة، مع توقعاتنا بنشاط اقتصادي لافت وعودة ملموسة للسياحة والطيران والسفر، فضلاً عن عودة النشاط الاقتصادي وتوافر الوظائف الجديدة التي تؤثر على قدرة المتعاملين على التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال للخارج.

وبين الأنصاري أن «عالم ما بعد كورونا» سيظهر تغييرات جذرية في قطاع الصرافة، خصوصاً مع ظهور تطبيقات التحويل المالي إلكترونياً، محذراً في الوقت نفسه من عدم خضوع تلك التطبيقات الى رقابة المصرف المركزي، داعياً شركات الصرافة للتعامل مع المستقبل بكفاءة، وأن تكون على مستوى تحدياته، متوقعاً أن تنخفض رسوم شركات الصرافة التقليدية وربما تخفض بعض الشركات أعداد الفروع أو تتوقف عن فتح فروع جديدة بسبب التنافس مع التطبيقات الإلكترونية.

وقال إن «جائحة كورونا ستغير أشياء كثيرة، من بينها الاتجاه للتعامل مع الميكنة وخفض التقارب إلى أقصى حد والتعامل مع التطبيقات»، مشيراً إلى أن شركات الصرافة تقدمت بمقترح للمصرف المركزي لإصدار بطاقات ائتمانية محلية غير خاضعة للشركات العالمية الكبرى، حيث يمكن أن تعمل من داخل الإمارات فقط، موضحاً أن تلك البطاقات ستكون موجهة لشريحة متوسطي الدخل في المجتمع، حتى تمكنهم من إنجاز مشترياتهم من دون الحاجة إلى استخدام النقود وبالتالي تعزيز فكرة التباعد الاجتماعي.

وذكر أن أي فرد سيتمكن من امتلاك بطاقة ائتمانية، وأن تكون ذكية بدون اعتمادها من الشركات العالمية، وتكون منخفضة الرسوم ومناسبة لمتوسطي الدخل، مشيراً الى أن الحركة النقدية في الأسواق تنخفض، وتحتاج التعاملات الى الحماية الأمنية، مع تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل استخدام النقد ومنح الفرصة لمتوسطي الدخل في امتلاك بطاقة ائتمانية.

40 %

من معاملات شركات الصرافة، يستحوذ عليها بيع وشراء العملات.

توقعات بتخفيض رسوم شركات الصرافة التقليدية وعدد فروعها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news