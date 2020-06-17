‏تدشين مشاريع تطويرية جديدة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت مدينة خليفة الصناعية عن تدشين مشاريع تطويرية جديدة، تعزز خدماتها وتساهم في تمكين القطاع الصناعي والتجاري في الدولة، تضم مرافق تخزين ووحدات صناعية خفيفة وصالات عرض، من المقرر إنجازها وإتاحتها للمتعاملين ابتداءً من نهاية العام الحالي.

‏وتمتد المشروعات التطويرية الجديدة في المرحلتين الرابعة والخامسة على مساحة 250 ألف متر مربع، وتوفر مجموعة من مرافق التخزين متعددة الاستعمالات بالإضافة إلى 88 مرفق تخزين ووحدة صناعية خفيفة صغيرة ومتوسطة.

‏وتتيح المرحلتان السادسة والسابعة من مجمع الخدمات اللوجستية أراضي مخصصة تمتد على مساحة 330 ألف متر مربع وتضم 20 وحدة كبيرة مع منطقة مناولة خارجية، في حين تحتوي المرحلة السابعة من المجمع على 56 مرفق تخزين ووحدة صناعية خفيفة.

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