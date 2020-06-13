سلمى حبيب: المؤسسات الحكومية المحرك الداعم لبقية القطاعات في الدولة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

«العمل الحكومي، القطاع الأكثر أهمية في جميع الدول، فالمؤسسات الحكومية هي المحرك الداعم لبقية القطاعات في الدولة»، هكذا تنظر المواطنة، سلمى حبيب، التي تحمل درجة بكالوريوس في القانون، وتعمل رئيساً لقسم السياسات والتشريعات بهيئة التأمين، إلى العمل في الجهات الحكومية.

وقالت حبيب، لـ«الإمارات اليوم»: «درست القانون، وأحمل درجة بكالوريوس من كليه الإمام مالك للشريعة والقانون، وخلال حصولي على دورة المحاماة في معهد الدراسات القضائية بوزارة العدل، تم تعيني في هيئة التأمين كمفتش تأمين رئيس في 2010. كما أنني التحقت بعد القيد كمحامٍ بوزارة العدل عام 2011 بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربي، إذ تم القيد كمحكم في مجال القانون عام 2013، الأمر الذي دفعني إلى الالتحاق بدراسة الماجستير في القانون الخاص في أكاديمية شرطة دبي، إضافة إلى اتباع الكثير من الدورات التخصصية في مجال التأمين والقانون».

وأضاف: «تجربتي بالعمل في هيئة التأمين بدأت عام 2010 كمفتش رئيس في إدارة الرقابة المالية والفنية، وهو عمل ميداني للرقابة على أعمال قطاع التأمين على مستوى الدولة. وبعد سنة، تم تعييني رئيساً لقسم التفتيش، ثم رئيساً لقسم السياسات والتشريعات بالهيئة، ليصبح من ضمن مهامي وأعمالي إعداد واعتماد الصياغة القانونية للمشروعات، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها على التشريعات النافذة، بالتعاون مع فريق العمل بالقسم والإدارات الفنية والقانونية بالهيئة».

وعن إيمانها ونظرتها إلى العمل في القطاع الحكومي، قالت حبيب: «يعد العمل الحكومي القطاع الأكثر أهمية في جميع الدول، فالمؤسسات الحكومية هي المحرك الداعم لبقية القطاعات في الدولة، حيث تشهد دولة الإمارات تطوراً كبيراً في مسيرة العمل والتطور، بفضل الرؤية المستقبلية للقيادة، التي جعلت الإمارات من أكثر الدول تطوراً على مستوى المنطقة، وهي تتبوأ مواقع متقدمة عالمياً في العديد من المجالات».

وتابعت: «التقدم السريع وتطوير الأدوات جعلانا نتطلع إلى المزيد من الريادة في العمل الحكومي، وفي سن السياسات والتشريعات، كما أننا نتطلع في القطاع الحكومي إلى تطبيق التجارب الرائدة، وتضافر الجهود الوطنية، وترسيخ شراكات ناجحة وفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لدفع مسيرة النمو والازدهار والتطور الاقتصادي».

وتابعت حبيب: «فخورة بالعمل بالهيئة التي تمتلك رؤى استراتيجية واضحة وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في قطاع التأمين، كما أن العمل بجد وإخلاص لتسخير الكفاءات والخبرات للارتقاء بالمؤسسة لتحقيق أهدافها ورسالتها بأكمل وجه، سينعكس إيجاباً على منظومة العمل والأداء، وبالتالي الاستدامة في التفوق والتميز في شتى المجالات والقطاعات».

وتطمح حبيب إلى خلق منظومة تشريعية متكاملة، تدعم خطط التنمية المستدامة في الدولة، «ورسالتي هي العمل على خلق بيئة قانونية متميزة، من خلال تشريعات ريادية، وآراء قانونية رشيدة وفاعلة. كما يرتكز العمل المهني لدي على مجموعة من القيم، هي المهنية والأداء والإنجاز والتواصل والتكامل».

وقالت: «تنطلق أهدافي من هدف (رؤية الإمارات 2021) بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تحقيق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية، إذ إن تطوير التقنيات المتقدمة وتوظيفها سيوفر الوقت والجهد والموارد، ويمكن الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان اللذين يتناسبان مع نمط حياتهم وعملهم، وهذا ما نجحنا في تحقيقه في الهيئة من خلال تقديم خدمات إلكترونية وذكية للشركات والجمهور».

وعن النصيحة التي تقدمها لكل شاب، أضافت حبيب: «الشباب هم كنز الوطن لصناعة المستقبل، وعليهم تعزيز روح الابتكار في جميع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة والاستغلال الأمثل للدعم الذي تقدمه القيادة والحكومة للشباب والأعمال المبتكرة والصغيرة والمتوسطة».

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