اللون الأخضر يخيّم على تعاملات الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

أغلقت أسواق المال المحلية على المربع الأخضر في اليوم الأخير من تعاملاتها الأسبوعية، وذلك بدعم من عمليات شراء نفذت في الساعة الأخيرة التي سبقت إقفال الجلسة.

وتركزت عمليات الشراء، التي قادت المؤشرات العامة للأسواق للإغلاق، على ربحية في شريحة من الأسهم الثقيلة، في مقدمتها أسهم البنوك والعقار وقطاع اللوجستيك.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 3758 نقطة، بنمو نسبته 0.35%، وهو حاجز مهم حسب معطيات التحليل الفني، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 1722 نقطة، بزيادة نسبتها 0.12%، مقارنة بالجلسة السابقة.

وارتفع سهم «إعمار» إلى مستوى 2.18 درهم، ولحق به في الاتجاه نفسه «إعمار مولز» إلى 1.14 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 9.99 دراهم. وعلى صعيد السيولة، بلغت قيمة الصفقات المبرمة 320 مليون درهم تقريباً، ووصل عدد الأسهم المتداولة 194 مليون سهم نفذت من خلال 5342 صفقة.