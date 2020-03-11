المصرف المركزي يؤكد جهوزيته لتقليل تداعيات فيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أكد مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي عن جهوزيّته لدعم النظام المصرفي بهدف الحدّ من مخاطر تفشّي فيروس كورونا (COVID-19)، وذلك لضمان استقرار القطاع المصرفي في دولة الامارات العربية المتحدة.

وضمن جهود المصرف المركزي لضمان سلامة موظفيه، شكل المصرف المركزي لجنة داخلية مسؤوليتها اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار الفيروس في مقره الرئيسي وفروعه، وتشمل هذه التدابير توفير ارشادات وقائية أساسية لحماية الموظفين من فيروس كورونا. كما ويُطلب من موظفي فروع المصرف المركزي الذين يتعاملون مع النقود الورقية الامتثال الصارم لإجراءات التطهير وإجراءات التواصل مع الشركات التي تنقل الأموال من وإلى الفروع لضمان سير واستمرارية العمليات حيث لا يتم التعامل مع النقود بالأيدي المجردة دون استخدام القفازات.

علاوة على ذلك، تم تفعيل العمل عن بُعد بشكل تدريجي ضمن الضوابط المناسبة وبما يتوافق مع خطة استمرارية العمل، وتم استبدال الاجتماعات الخارجية والداخلية بالمنصات الافتراضية

ولتحقيق الحماية للمجتمع المالي، تم تشكيل لجنة للتواصل مع البنوك لتوجيههم بشأن جهازية خطة استمرارية الأعمال الخاصة بهم لضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية للعملاء من الأفراد والشركات في حالة تأثر البنوك بالفيروس. ويجب على البنوك أن تكون على استعداد لتوفير كمية كافية من الأوراق النقدية في أجهزة الصراف الآلي وفي الفروع وإبقاء عملائهم على علم في حالة حدوث أي تغيير في ساعات العمل وكذلك التأكد من أن قنواتها الرقمية ومراكز الاتصال مجهزة للتعامل مع التدفق الكبير الاستخدام.

وصرح معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، قائلاً: "يراقب المصرف المركزي عن كثب التطورّات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ونعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالإضافة إلى أصحاب المصالح الأخرى لتزويدهم بالدعم اللازم لتقليل التأثير السلبي على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. "