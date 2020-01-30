الإمارات توقع تفاهماً مع البحرين وناميبيا لمواجهة غسيل الأموال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، أمس، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين، ومركز المعلومات المالية في ناميبيا، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة «إيجمونت» لوحدات المعلومات المالية في مدينة بالاكلافا بموريشيوس.

ووقع رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، علي فيصل باعلوي، المذكرة مع مديرة إدارة التحريات المالية في البحرين، الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، ومع مديرة مركز المعلومات المالية لجمهورية ناميبيا، ليون دان.

وبموجب المذكرة حدد الطرفان أوجه التعاون المتمثلة في تنسيق العمل والجهود المشتركة، وسبل تعزيزها في مجالات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من خلال دعم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات.

وقال محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مبارك راشد المنصوري، إن «المذكرة تأتي انسجاماً مع اهتمام الدولة في الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي، لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تبادل المعلومات، لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون في سبيل المصلحة العامة».

وأضاف: «نهدف من خلال هذا التعاون إلى إرساء إطار التنسيق بين الجهات، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يتطلب تضافر الجهود».

من جهته، قال باعلوي إن «التوقيع على مذكرة التفاهم مع البحرين وناميبيا يعدّ إشارة واضحة على حرصنا لمكافحة هذه الجرائم من خلال التعاون».

تحديد أوجه التعاون المتمثلة في تنسيق العمل والجهود المشتركة.