تعرّف إلى الأسباب وراء اختيار موقع براكة لبناء المفاعل النووي

المصدر: أمل المنشاوي-أبوظبي

اختير موقع أولى محطات الطاقة النووية السلمية بدولة الإمارات العربية المتحدة في براكة بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، التي تقع جنوب غرب مدينة الرويس وتبعد عنها نحو 53 كيلومتراً. واختيرت براكة بناءً على عوامل بيئية وتقنية وتجارية عدة، وذلك بعد عملية تقييم شاملة ومعمقة أُجراها خبراء محليون ودوليون.

وأُجريت عملية التقييم والاختيار وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ومفوضية الرقابة النووية الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن العوامل التي أُخذت بالاعتبار عند اختيار الموقع المناسب:

التاريخ الزلزالي.

البُعد عن المناطق الكبرى المأهولة بالسكان.

القرب من موارد المياه.

القرب من شبكة الكهرباء.

القرب من البنية التحتية ذات الصلة بالصناعة والنقل.

الظروف المواتية من حيث الأمن والإنشاء وطرق الإخلاء.

القدرة على الحد من الآثار البيئية المتوقعة.

وفي يوليو 2010، أصدرت كلٌّ من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة بأبوظبي رخصتين للبدء بالأعمال الأولية في محطة براكة، وقد سمحت رخصة تحضير الموقع للمؤسسة ببدء تركيب البنية التحتية للموقع غير المتعلقة مباشرةً بالمفاعلات النووية، مثل الشوارع وشبكات الاتصال ومباني الإدارة في الموقع. في حين سمحت رخصة الإنشاءات المحدودة بتصنيع بعض العناصر والمكونات وتجميعها، مثل أوعية الضغط في المفاعل ومولدات البخار ومضخات التبريد.

وفي يوليو 2012، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة بأبوظبي موافقتهما النهائية على موقع براكة ليكون الموقع الرسمي المعتمد لمحطة براكة للطاقة النووية. وبعد الحصول على هاتين الموافقتين، بدأت المؤسسة بالأعمال الإنشائية، وافتتحت بصب خرسانة السلامة للمحطة الأولىى بموقع براكة، وكانت هذه البداية الرسمية لمسيرة تطوير أولى محطات الطاقة النووية السلمية بدولة الإمارات العربية المتحدة.