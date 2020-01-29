المحطة الأولى في «براكة» جاهزة لبدء المرحلة التشغيلية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «نواة للطاقة» التابعة لها، عن نتائج تقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة الأولى في «براكة»، التي أجراها فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز «أتلانتا»، التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية، التي أكدت جاهزية المحطة لبدء المرحلة التشغيلية. وتعدّ عملية التقييم التي تقوم بها الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية في هذه المرحلة قبل التشغيل، أحد أهم عمليات التقييم في قطاع الطاقة النووية عالمياً، إذ تتماشى مع المعايير الدولية للقطاع النووي التي تحددها الرابطة، التي تتمتع بعضويتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وخلال عملية التقييم التي أجريت في نوفمبر 2019، عمل فريق التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية، التي تُعدّ أساسية لبدء التشغيل الآمن للمحطة، وتشمل: أداء مشغلي المفاعلات والعمليات والصيانة، وصولاً إلى إدارة العمل والجاهزية لحالات الطوارئ، إذ قام فريق من الرابطة، أخيراً، بإبلاغ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بنتائج عملية التقييم، التي أكدت جاهزية المحطة الأولى في «براكة» لبدء عمليات التشغيل.

وتأتي عملية التقييم بعد سلسلة اختبارات قامت بها جهات رقابية محلية ودولية، خلال الأعوام الماضية، التي تكللت باستيفاء المحطة الأولى في «براكة» لشروط التشغيل الآمن.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي: «يُعدّ نجاح المحطة النووية الأولى في (براكة) في اجتياز تقييم الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية، إنجازاً كبيراً بالنسبة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، إذ إنه يُمثل اعترافاً دولياً بالتزام المحطة وفريق العمل والعمليات التشغيلية بالمعايير العالمية، كما يُمثل اعترافاً بأن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تستوفي الالتزامات التي تعهدت بها الدولة في عام 2008 حول الشفافية التشغيلية الكاملة، والسعي إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان».

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «نواة للطاقة»، مارك ريدمان، أن اجتياز تقييم ما قبل التشغيل، الذي أجرته الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية للمحطة النووية الأولى في «براكة»، يعدّ إنجازاً استثنائياً ودليلاً على التزام «نواة للطاقة» باللوائح التنظيمية والمعايير المحلية والعالمية على حد سواء.

وقال: «نواصل جهودنا لضمان بدء التشغيل الآمن للمحطة النووية الأولى، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا، لضمان جاهزيتنا لاستلام رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالتزامن مع التزامنا الكامل بأعلى معايير التميّز التشغيلي».

رخصة التشغيل

أصبحت شركة «نواة للطاقة» في المرحلة الأخيرة من تلبية المتطلبات النهائية اللازمة لضمان جاهزيتها التشغيلية، قُبيل الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وذلك قبل بدء عملية تحميل أولى حزم الوقود النووي في أولى محطات براكة للطاقة النووية خلال الأشهر المقبلة.