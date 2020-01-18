«وحدة دعم الابتكار» تموّل 3 شركات ناشئة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» مسرعة الأعمال التي تركز على المشروعات المستدامة، والمبادرة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «بي بي» عن ثلاث شركات جديدة تم اختيارها ضمن الدورة التمويلية الثانية للحصول على مزايا التمويل والتدريب والإرشاد.

وتشمل قائمة الشركات الثلاث التي فازت بالدورة التمويلية الثانية «سيراميك ماتيريالز»، و«كي تكنولوجيز»، و«فولتز».

وجرى هذا الإعلان على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، وستحصل الشركات الناشئة الثلاث على مزايا التمويل والتدريب، بالإضافة إلى الحصول على المشورة من قبل استشاريي «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، كما ستحصل الشركات على مساحات مكتبية في مجمع «تك بارك» أو مبنى تسريع الأعمال في مدينة مصدر.

ورحّب الرئيس التنفيذي لوحدة دعم الابتكار التكنولوجي، تشينار كورا، بالشركات الجديدة التي ستحصل على دعم «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، أول مسرعة أعمال لدعم التقنيات النظيفة المستدامة في المنطقة، مؤكداً أن مدينة مصدر التي ستحتضن الشركات الجديدة تمثل مركز الابتكار في أبوظبي وستستفيد جميع هذه الشركات من مرافق البحث والتطوير والخدمات التجارية الحائزة جوائز التي توفرها المنطقة الحرة في مدينة مصدر، وذلك طوال مرحلة تسريع الأعمال.

وتستقبل وحدة دعم الابتكار التكنولوجي، الطلبات من روّاد الأعمال المحليين والدوليين الذين يؤسسون مشروعات ناشئة. وتقدم منحة مالية تصل قيمتها إلى 190 ألف دولار لكل شركة، بالإضافة إلى التدريب والإرشاد والتسهيلات المقدمة من قبل المنطقة الحرة في مدينة مصدر.

- تقديم منحة مالية تصل قيمتها إلى 190 ألف دولار لكل شركة.

