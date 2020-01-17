20 مليار درهم مكاسب أسواق المال في 11 جلسة

المصدر: أبوظبي - وام

عزّزت أسواق المال المحلية مكاسبها، منذ بداية العام الجاري، وسط عمليات شراء انتقائية تركزت معظمها على الأسهم القيادية، الأمر الذي منح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بنحو 20 مليار درهم خلال 11 جلسة.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي نحو 3.6 مليارات درهم.ويتضح من خلال متابعة حركة السوقين، منذ الثاني من يناير الجاري، ارتفاع شهية التداولات من جميع فئات المستثمرين، في مقدمتهم الاستثمار المؤسسي، في خطوة تظهر الحرص على الشراء بهدف الحصول على التوزيعات التي ستبدأ الشركات بالإعلان عن أرباح عام 2019 خلال الفترة المقبلة.

وأسهم في دعم الأداء الإيجابي للأسواق التوقعات المتفائلة بإعلان الشركات المدرجة أيضاً عن نتائج مالية جيدة عن العام الماضي، خصوصاً القطاعات القيادية، منها البنوك والاتصالات والخدمات.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من أسهم قطاعي البنوك والعقار.

- قيمة الصفقات المبرمة في سوقي دبي وأبوظبي بلغت 3.6 مليارات درهم.