258.4 مليار درهم تجارة الإمارات من الذهب الخام والماس

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول والماس 258.4 مليار درهم خلال عام 2018، الأمر الذي رسّخ من مكانتها مركزاً إقليمياً لهذا النوع من التجارة في منطقة الشرق الأوسط.

وشكلت تجارة الذهب والماس نحو 15.8% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2018، التي بلغت 1.628 تريليون درهم، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

ومع استمرار النمو في تجارة الذهب والماس، تصدرت الدولة على مستوى المنطقة في صادرات وإعادة تصدير المعادن الثمينة خلال عام 2018، ما جعلها وجهة لجميع الشركات العالمية العاملة في القطاع.