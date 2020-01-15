تنبيه بضرورة تحديث «ويندوز» لتفادي الاختراق

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي





دعت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة إلى تنزيل التحديث الأخير الذي أصدرته شركة «مايكروسوفت»لنظام التشغيل «ويندوز»، وذلك لتفادي استغلال الثغرات في أجهزتهم.

وأوضحت الهيئة في تحذير وجهته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التحديث الذي أصدرته «مايكروسوفت» يستهدف اغلاق مجموعة من الثغرات عالية الخطورة تشمل نسخ «ويندوز» الخاصة بالمستخدمين والخوادم على حد سواء على أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن عدم اجراء هذا التحديث يفتح الباب امام إمكانية اختراق الأجهزة الخاصة بالمستخدمين سواء الافراد او المؤسسات والتعرف على البيانات المسجلة عليها، مما يثير المخاوف من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال واستيلاء على البيانات الشخصية والخاصة بالعمل.

وأشارت إلى أن عدم الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل يزيد من إمكانية تعرض هواتف المشتركين وأجهزة الحواسب لعمليات قرصنة بهدف التجسس واحتمالية الإختراق الالكتروني للحسابات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ما يعرض صاحب الحساب لسرقة البيانات الشخصية أو الخاصة بالعمل سواء بيانات ومعلومات أو صور أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرض للاختراق.

ودعت الهيئة مجددا الى عدم مشاركة البيانات الشخصية الا بعد التحقق من هوية الأشخاص الذين تتم مشاركة البيانات معهم، تجنبا للوقوع في فخ عميات نصب او احتيال او استخدام البيانات لاهداف غير مشروعة

كما طالبت بضرورة عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر إلا بعد التحقق منها وعدم مشاركة كلمات السر مع أي شخص وعند القيام بذلك يجب تغييرها في أسرع وقت.