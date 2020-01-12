مالك يتنازل عن 244 ألف درهم لمستأجرة لحالتها الإنسانية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن أحد الملاك تنازل لمستأجرة عن 244 ألف درهم قيمة متأخرات إيجارية عن محل تجاري استأجرته منه لإصابتها بمرض خطير.

وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم» أن «لجنة يد الخير» توسطت لدى المالك بعد دراسة الحالة بشكل دقيق، حيث تبين أن الحالة لسيدة فلبينية مصابة بنوع من أنواع السرطانات الخطيرة، وليس لديها من يعيلها.

وتفصيلاً، قال القاضي في مركز فض المنازعات الإيجارية، ورئيس «لجنة يد الخير»، القاضي عبدالعزيز أنوهي، إن المركز يدرس الحالات الإنسانية التي تصل إليه بكل دقة، ويتم إثبات ذلك بالمستندات، لاسيما الحالات التي يتم استثناؤها من السقف المالي، إذ يتم عرضها بعد استيفاء جميع الأوراق على رئيس المركز لأخذ الموافقة عليها.

وأوضح أن المركز يضع نظاماً لتحديد الحالات الإنسانية المستحقة للمساعدة، أولها أن يملأ صاحب الحالة الإنسانية استمارة «لجنة يد الخير» لمساعدة المتعثرين، تتضمن تقريراً عن الحالة الإنسانية، والملاحظات الخاصة بها، كما يتم وضع بنود استرشادية للجنة للحكم على الحالة، منها قيمة راتب صاحب الحالة، وفيما إذا كان ضمن الفئات التي لها أولوية في المساعدة، وهل صاحب الحالة يعيل أسرة أم لا، وهل هو ملتزم بالسداد أو لديه أملاك أخرى أو رخصة تجارية، فضلاً عن المديونيات الأخرى غير المتأخرات الإيجارية.

وأشار أنوهي إلى أن من بين هذه الحالات حالة إنسانية وردت إلى المركز، وتعود إلى مقيمة من الجنسية الفلبينية تقدمت بطلب مساعدتها في ملف تنفيذ تجاري، تم الحكم عليها فيه بالسداد لقيمة إيجارية تقدر بـ294.4 ألف درهم، حيث رفض طالب التنفيذ (المالك) التسوية في بداية الأمر، ولكن بعد دراسة الحالة تبين أنها متزوجة وتبلغ من العمر 50 سنة على كفالة شركة بإقامة سارية المفعول بمهنة موظفة مكتب ولديها شهادة توقيف عن العمل، ولديها تقارير طبية من هيئة الصحة بدبي تفيد بإصابتها بورم سرطاني يصنف من الأنواع الخطرة، وليس لديها معيل، ومن خلال تواصل اللجنة مع طالب التنفيذ وبعد جهود حثيثة تنازل طالب التنفيذ عن الملف ووقف جميع إجراءاته القانونية وأغلق ملف التنفيذ مقابل استرجاع مبلغ 100 ألف درهم، وعليه قررت اللجنة عرض الحالة على رئيس المركز وصدر القرار بسداد 50 ألف درهم فقط، وقد وافق طالب التنفيذ بالمبلغ وتمت التسوية بإغلاق الملف نهائياً.

ولفت إلى أن المركز يفتح الباب أمام الأشخاص من ذوي الحالات الإنسانية، عبر رفع طلب إلى «لجنة يد الخير»، يوضحون فيه مشكلتهم، لتبتّ اللجنة بدورها في الطلب، رفضاً أو قبولاً، موضحاً إلى أنه بعد الدراسة الاجتماعية للحالات المعروضة، وبمعرفة الجهات المتخصصة في المركز، يتم تصنيفها ورفعها إلى اللجنة، وبناءً عليها يتم تقديم المساعدات المالية.

الحالات الإنسانية يتم عرضها بعد استيفاء جميع الأوراق على رئيس المركز لأخذ الموافقة عليها.