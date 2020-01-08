«روبوتات» تنظّف المعارض في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام



أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» عن بدء استخدام «الروبوتات» الآلية «أفيدبوت» والمتخصصة بتقديم خدمات «التنظيف الذاتي» بما يتماشى مع أهدافها المتمثلة في تعزيز الاستدامة والابتكار في عملياتها، بما يحقق نهج الشركة المتمثل في تبني المبادرات الصديقة للبيئة والارتقاء بمستوى خدماتها.

وقدّمت «أدنيك» روبوت «أفيدبوت» كمبادرة مستقبلية ومستدامة، إذ تستهلك التقنيات المستخدمة من خلال «الروبوتات» كميات أقل من المياه أثناء تنظيف الأرضيات مقارنةً بالأساليب التقليدية، كما توفر أعلى مستويات النظافة التي تشتهر أدنيك بتقديمها.

وتبرز أهمية هذه «الروبوتات» مع استضافة مركز أبوظبي الوطني للمعارض للعديد من الفعاليات العالمية المرموقة؛ حيث تحافظ على نظافة المكان وفقاً لأعلى المعايير العالمية الصحية ودون أي ضوضاء. كما تُعتبر «أدنيك» الأولى في المنطقة باستخدام إصدار 1.7 من «أفيدبوت» الذي يتسم بميزات أكثر ذكاء وسرعة، إضافة إلى وجود كاميرا حساسة ثلاثية الأبعاد بها.