«تنظيم الاتصالات»: مزاولة أي نشاط إلكتروني يحتاج إلى «عدم ممانعة»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة ضرورة توافر رسالة «عدم ممانعة» صادرة عنها، تتضمن موافقتها على مزاولة أي نشاط إلكتروني في الدولة، سواء للمواقع الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة في نشرة توعوية، أصدرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن الجمهور المستهدف من ذلك هو الأفراد، والمؤسسات التي تزاول نشاطاً عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على تلك الرسالة من خلال ثلاث خطوات، تتمثل في تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص لذلك، وإرفاق الوثائق المطلوبة وتشمل: نسخة من الهوية ونسخة من الرخصة التجارية في حال وجود هذه الرخصة، أما الخطوة الثالثة فهي إضافة الرابط الإلكتروني للموقع، على أن تقوم الهيئة بعد ذلك بمعاينة الطلب والرد عليه.

وأضافت أن هذه الخدمة مجانية، حيث لا توجد أي رسوم مدفوعة مقابلها، لافتة إلى أن زمن تقديم الخدمة يستغرق يومي عمل، وأن المسؤول المباشر عن إنجازها هو منسق عمليات النفاذ إلى الإنترنت.

وبينت «تنظيم الاتصالات» أن شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة تتمثل في حجز موقع إلكتروني ضمن النطاق الوطني (ae.)، علاوة على ضرورة توفير اسم الحساب ورابطه لكل منصة، إذا كان النشاط الإلكتروني على منصات تواصل اجتماعي مثل «تويتر» و«فيس بوك» و«إنستغرام»، مشيرة إلى أنه في حال تم تغيير اسم الحساب مستقبلاً يجب تقديم طلب جديد للهيئة.

وذكرت الهيئة أنه في حال كان النشاط الإلكتروني يتعلق بتطبيق متوافر في أحد متاجر التطبيقات، مثل «آب ستور» و«غوغل بلاي»، فإنه يجب توفير أحد احتمالين، إما اسم ورابط التطبيق إن وجد، أو في حال كان التطبيق قيد التطوير، فيجب توفير رابط الموقع الإلكتروني، ووصف التطبيق وصور للواجهة الرئيسة، لافتة إلى أنه يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.