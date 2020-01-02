لأصحاب السجلات النظيفة.. هذه هي نسب الخفض على تأمين السيارات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت هيئة التأمين إنه تماشياً مع الممارسات العالمية والمبادئ التأمينية، وتحقيقاً لمبدأ (الثواب والعقاب) ومكافأة السلوك الجيد بمنحه خفضاً في القسط، وفي إطار الإسهام في خفض عدد الحوادث والوفيات، سعت الهيئة إلى إجراء تعديل على نظام تعرفة أسعار وثائق التأمين على المركبات، بحيث منحت الشركة خيار تقديم خصم على قسط التأمين لقائد المركبة صاحب السجل الخالي من الحوادث، بموجب شهادة تثبت ذلك، ووفقاً للنسب المبينة في النظام.

وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنه بناءً عليه، وحيث إن السلوك الجيد لقائد المركبة الذي لم يتسبب في أي حادث طوال فترته التأمينية السابقة يعني بأنه لم يكلف محفظة الشركة أي مبالغ، الأمر الذي يستحق معه الخفض إن رأت الشركة مبرراً لذلك.

ووفقاً لقرار تعديل نظام تعرفة الأسعار وتوحيد وثائق تأمين المركبات، الصادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين، فإنه يمكن للشركة منح خفض القسط بهذه النسب:

- 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة.

- 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين.

- 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة.

- 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين كـ«خفض ولاء لعملاء للشركة»، يمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها، على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر.